Украинцам запретят покупать автомобили: кого коснется

Мужчина выбирает автомобиль в салоне. Фото: Google

Чиновники подали в Парламент законопроект по цифровизации исполнительного производства. В случае его принятия, на депозиты украинцев, которые имеют задолженность, будет налагаться арест. К тому же при регистрации автомобиля тоже могут возникнуть проблемы.

Проект соответствующего закона обнародован на сайте Верховной Рады Украины.

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Сообщается, что изменения в законодательстве коснуться желающих приобрести автомобиль. Впрочем, если у вас есть долг за коммуналку, вы не сможете зарегистрировать автомобиль.

Сообщается, что при регистрации транспортного средства будет производиться анализ баз данных. Так в Едином реестре хотят обнаружить должников.

Правда, это не все. При наличии долга граждан могут лишить возможности продлевать депозитные договоры, а на счет будут налагаться арест.

В Министерстве юстиции считают, что такие меры нужны для того, чтобы должники ставили во главу угла выплату долгов по ЖКХ, а уже потом закрывали другие нужды.

Напомним, специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказывают, что в Украине граждане начали получать меньший размер пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг, а у некоторых она вообще стала равна нулю. Там объяснили, почему так происходит.