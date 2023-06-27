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На аукцион выставили точную копию Бэтмобиля

27 июня 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На аукцион выставили точную копию Бэтмобиля
Точная копия Бетмобиля. Фото: Mecum Auctions
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На аукцион Mecum выставлена точная копия Бэтмобиля из фильма "Бэтмен" 1989 года. Автомобиль построен в 1996 году на базе Шевроле.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

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Бэтмобиль отличается эффектным дизайном с длинным капотом и необычными задними крыльями. Внешне авто имитирует летучую мышь.

Эта копия в мельчайших деталях повторяет оригинальный Бетмобиль. Он даже получил сдвижную кабину и скрытые пулеметы, которые являются муляжами.

Копия Бетмобиля. Фото: Mecum Auctions

Известно, что настоящий Бэтмобиль создал Джулиан Колдау. Автомобиль участвовал в съемках фильмов "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".

Сообщается, что под капотом расположен двигатель V8 мощностью 350 л. Он работает в паре с автоматической коробкой передач.

Внутри установлен индивидуальный руль с логотипом супергероя. В салоне есть даже кнопки для управления кондиционером.

Копия Бетмобиля. Фото: Mecum Auctions

Торги за копию Бэтмобиля состоятся с 6 по 9 июля в США. Примерная стоимость авто не открывается.

Напомним, Главный сервисный центр Министерства внутренних дел сообщил об обновлении процедуры купли-продажи авто. Согласно постановлению Кабинета министров, отменяется требование о проведении экспертного обследования при перерегистрации автомобиля.

Впрочем, это положение не распространяется на подержанные машины, ввозимые из-за границы впервые.

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