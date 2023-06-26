Скільки коштують найпотужніші автомобілі в Україні: ТОП 5

ТОП 5 найпотужніших автомобілів в Україні: скільки коштують
26 червня 2023 16:05
Надпотужні автомобілі користуються популярністю в Україні. Фото: hevcars.com.ua
Попри нереальність постійно використовувати швидкісні можливості, надпотужні авто все одно користуються популярністю в Україні. Саме преміальні машини показують найкращий рівень продажів після відновлення українського авторинку з літа минулого року.
Експерти AUTO.RIA розглянули пропозиції ринку авто потужністю понад 700 кінських сил. До огляду увійшли, зокрема, два електрокари.
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