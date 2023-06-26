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ТОП 5 найпотужніших автомобілів в Україні: скільки коштують

26 червня 2023 16:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Скільки коштують найпотужніші автомобілі в Україні: ТОП 5
Надпотужні автомобілі користуються популярністю в Україні. Фото: hevcars.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Попри нереальність постійно використовувати швидкісні можливості, надпотужні авто все одно користуються популярністю в Україні. Саме преміальні машини показують найкращий рівень продажів після відновлення українського авторинку з літа минулого року.

Експерти AUTO.RIA розглянули пропозиції ринку авто потужністю понад 700 кінських сил. До огляду увійшли, зокрема, два електрокари.

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Lucid Air 130 kWh

Lucid Air. Фото: cenyavto.com
  • Ціна: від 5 945 600 грн
  • Двигун: 1014 к.с.
  • Максимальна швидкість: 340 км/год
  • Розгін до 100 км/год: 2,42 с

Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT. Фото: wikipedia
  • Ціна: від 6 097 460 грн
  • Двигун: 843 к.с.
  • Максимальна швидкість: 316 км/год
  • Розгін до 100 км/год: 2,9 с

Brabus 800

Brabus 800. Фото: mercedes-benz-kiev.com
  • Ціна: від 19 105 501 грн
  • Двигун: 800 к.с.
  • Максимальна швидкість: 250 км/год
  • Розгін до 100 км/год: 4,1 с

Rivian R1T

Rivian R1T. Фото: wikipedia
  • Ціна: від 5 942 363 грн
  • Двигун: 765 к.с.
  • Максимальна швидкість: 201 км/год
  • Розгін до 100 км/год: 3 с

RAM 1500 TRX

RAM 1500 TRX. Фото: nextcar.ua
  • Ціна: від 3 071 000 грн
  • Двигун: 702 к.с.
  • Максимальна швидкість: 190 км/год
  • Розгін до 100 км/год: 4,5 с

Раніше ми писали про ТОП 3 преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни.

Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.

 

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