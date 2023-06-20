Б/у авто преміумкласу, які підірвуть ваш бюджет

Преміальний автомобіль передбачає дороге обслуговування й недешеві запчастини до нього. Фото: stuttcars.com

Ви все життя мріяли придбати преміальне авто і готові купити навіть машину з пробігом за привабливою ціною. Проте фахівці насамперед радять подумати, чому попередній власник так сильно знизив ціну?

Можливо людина просто намагається здихатися дорогої іграшки, коли після пробігу 100-150 тис. км почнеться справжня морока з двигуном, підвісками, електронікою тощо. Адже попри високу ціну на нове преміальне авто довготривала надійність таких машин досить сумнівна.

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Преміальний автомобіль передбачає дороге обслуговування й недешеві запчастини до нього. Тому заплативши за авто умовні 10 тис. дол., готуйтеся вкласти ще стільки ж у приведення машини до ладу. Й це будуть далеко не останні витрати на ремонт авто преміумкласу.

Фото: Mercedes ML W166 / wikipedia.org

1. Mercedes ML W166

Mercedes ML W166 2011−2015 років випуску можна придбати на вторинному ринку за 22−28 тис. дол.

Головною проблемою, з якою майже гарантовано зіткнеться новий власник ML W166, – дорогий капітальний ремонт найпоширеніших 3 л або 3,5 л моторів після 200–250 тис. км пробігу. Будуть питання до ланцюгових приводів ГРМ. Також у таких двигунах можуть утворюватися задири у циліндрах. У порівняно надійного 3 л дизельного мотора часто ламаються різні датчики, течуть прокладки теплообмінника, забивається впускний колектор та ламаються його заслінки.

Після пробігу понад 200 тис. км доведеться проводити дуже дорогий ремонт 7-ступінчастої коробки автомат. Більшість деталей ходової частини Mercedes ML W166 алюмінієві, що означає їхнє швидке зношення. Майже ніколи не служать понад 100–150 тис. км задні балони пневмопідвіски.

Фото: Land Rover Discovery 4 / infocar.ua

2. Land Rover Discovery 4

Land Rover Discovery 4 2009−2016 років випуску можна купити за 13−20 тис. дол.

Головна проблема Discovery 4, як й у вживаного Mercedes ML W166, – у двигунах. Часто розтягується ланцюговий привід 3-літрового бензинового мотора, є багато питань у фахівців й до системи охолодження двигуна.

У 2,7 л турбодизеля після пробігу 150–250 тис. кілометрів часто стається провертання вкладки та руйнування колінвала. А отже відновлення такого мотора обходиться у грубу копійку. А 3 л турбодизель страждає від проблем з масляною помпою та постійного протікання переднього сальника. Також в обох двигунах кожні 100 тис. км потрібно міняти ремінний привід ГРМ. Нарешті у 3 л двигун має дві турбіни, які потрібно дорого ремонтувати раз на 150 тис. км.

Як й у ML W166 ходова частина Discovery 4 не витримує значної ваги авто. Так, шарові опори та ступичні підшипники передньої підвіски часто не витримують пробіг 100 тис. км, а важелі – 70−80 тис. км.

Гордість Discovery 4 – пневмопідвіска, яка дозволяє змінювати кліренс у діапазоні від 130 до 225 мм. Але в її конструкції надто часто ламається майже усе – від пневмомолотів до проводки, компресору та датчиків висоти.

Фото: Porsche Cayenne 955 / automobilesreview.com

3. Porsche Cayenne 955/957

Porsche Cayenne 955/957 2002−2010 років випуску віддають за 8−15 тис. дол.

Перше, що необхідно відзначити – Porsche Cayenne має дуже високу вартість догляду, адже обслуговується лише на профільних сервісах. До того ж вартість запчастин має захмарну. Наприклад заміна гальмівних колодок та дисків обійдеться у майже 400 євро.

Ненадійними й дорогими в заміні є компресор та його клапани пневмопідвіски. А саму підвіску потрібно перебирати кожні 50 тис. км пробігу. А після 200 тис. км потрібно міняти коштовний опорний підшипник карданного валу.

Часто капітальний ремонт або й повна заміна 6-ступінчастої АКПП на Porsche Cayenne потрібна вже після пробігу 150 тис. км.

Найбільш довговічними двигунами для Porsche Cayenne виявилися 3,2- та 3,6-літрові бензинові мотори від Volkswagen, які витримували 250−300 тис. км до капітального ремонту. А ось у 4,5 л та 4,8 л бензинових двигунах набагато частіше відбуваються відмови в системі охолодження та утворюються задирки на стінках циліндрів. Також існує купа проблем із каталізатором, системою вихлопу та кисневими датчиками.

Нарешті не є надійною електрика Porsche Cayenne, бо з роками експлуатації відмови йдуть одна за одною. А розбираються у складній електроніці авто лише у спеціалізованих сервісах за відповідну ціну.

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