Б/у авто преміумкласу, які підірвуть ваш бюджет

Преміальні вживані авто, які знищать ваш гаманець: ТОП-3
Ви все життя мріяли придбати преміальне авто і готові купити навіть машину з пробігом за привабливою ціною. Проте фахівці насамперед радять подумати, чому попередній власник так сильно знизив ціну?
Можливо людина просто намагається здихатися дорогої іграшки, коли після пробігу 100-150 тис. км почнеться справжня морока з двигуном, підвісками, електронікою тощо. Адже попри високу ціну на нове преміальне авто довготривала надійність таких машин досить сумнівна.
ТОП 3 авто з пробігом, які не варті витрат
Преміальний автомобіль передбачає дороге обслуговування й недешеві запчастини до нього. Тому заплативши за авто умовні 10 тис. дол., готуйтеся вкласти ще стільки ж у приведення машини до ладу. Й це будуть далеко не останні витрати на ремонт авто преміумкласу.
1. Mercedes ML W166
Mercedes ML W166 2011−2015 років випуску можна придбати на вторинному ринку за 22−28 тис. дол.
Головною проблемою, з якою майже гарантовано зіткнеться новий власник ML W166, – дорогий капітальний ремонт найпоширеніших 3 л або 3,5 л моторів після 200–250 тис. км пробігу. Будуть питання до ланцюгових приводів ГРМ. Також у таких двигунах можуть утворюватися задири у циліндрах. У порівняно надійного 3 л дизельного мотора часто ламаються різні датчики, течуть прокладки теплообмінника, забивається впускний колектор та ламаються його заслінки.
Після пробігу понад 200 тис. км доведеться проводити дуже дорогий ремонт 7-ступінчастої коробки автомат. Більшість деталей ходової частини Mercedes ML W166 алюмінієві, що означає їхнє швидке зношення. Майже ніколи не служать понад 100–150 тис. км задні балони пневмопідвіски.
2. Land Rover Discovery 4
Land Rover Discovery 4 2009−2016 років випуску можна купити за 13−20 тис. дол.
Головна проблема Discovery 4, як й у вживаного Mercedes ML W166, – у двигунах. Часто розтягується ланцюговий привід 3-літрового бензинового мотора, є багато питань у фахівців й до системи охолодження двигуна.
У 2,7 л турбодизеля після пробігу 150–250 тис. кілометрів часто стається провертання вкладки та руйнування колінвала. А отже відновлення такого мотора обходиться у грубу копійку. А 3 л турбодизель страждає від проблем з масляною помпою та постійного протікання переднього сальника. Також в обох двигунах кожні 100 тис. км потрібно міняти ремінний привід ГРМ. Нарешті у 3 л двигун має дві турбіни, які потрібно дорого ремонтувати раз на 150 тис. км.
Як й у ML W166 ходова частина Discovery 4 не витримує значної ваги авто. Так, шарові опори та ступичні підшипники передньої підвіски часто не витримують пробіг 100 тис. км, а важелі – 70−80 тис. км.
Гордість Discovery 4 – пневмопідвіска, яка дозволяє змінювати кліренс у діапазоні від 130 до 225 мм. Але в її конструкції надто часто ламається майже усе – від пневмомолотів до проводки, компресору та датчиків висоти.
3. Porsche Cayenne 955/957
Porsche Cayenne 955/957 2002−2010 років випуску віддають за 8−15 тис. дол.
Перше, що необхідно відзначити – Porsche Cayenne має дуже високу вартість догляду, адже обслуговується лише на профільних сервісах. До того ж вартість запчастин має захмарну. Наприклад заміна гальмівних колодок та дисків обійдеться у майже 400 євро.
Ненадійними й дорогими в заміні є компресор та його клапани пневмопідвіски. А саму підвіску потрібно перебирати кожні 50 тис. км пробігу. А після 200 тис. км потрібно міняти коштовний опорний підшипник карданного валу.
Часто капітальний ремонт або й повна заміна 6-ступінчастої АКПП на Porsche Cayenne потрібна вже після пробігу 150 тис. км.
Найбільш довговічними двигунами для Porsche Cayenne виявилися 3,2- та 3,6-літрові бензинові мотори від Volkswagen, які витримували 250−300 тис. км до капітального ремонту. А ось у 4,5 л та 4,8 л бензинових двигунах набагато частіше відбуваються відмови в системі охолодження та утворюються задирки на стінках циліндрів. Також існує купа проблем із каталізатором, системою вихлопу та кисневими датчиками.
Нарешті не є надійною електрика Porsche Cayenne, бо з роками експлуатації відмови йдуть одна за одною. А розбираються у складній електроніці авто лише у спеціалізованих сервісах за відповідну ціну.
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