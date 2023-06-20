Б/у авто премиум-класса, которые подорвут ваш бюджет

Премиальные б/у автомобили, которые уничтожат ваш кошелек: ТОП-3
Вы всю жизнь мечтали приобрести премиальный автомобиль и готовы купить машину с пробегом по привлекательной цене. Однако специалисты в первую очередь советуют подумать, почему предыдущий владелец так сильно снизил цену?
Возможно человек просто пытается избавиться от дорогой игрушки, когда после пробега 100-150 тыс. км начнется настоящая морока с двигателем, подвесками, электроникой и т.д. Ведь, несмотря на высокую цену на новый премиальный автомобиль, долговременная надежность таких машин достаточно сомнительна.
ТОП 3 авто с пробегом, которые не стоят затрат
Премиальный автомобиль подразумевает дорогое обслуживание и недешевые запчасти к нему. Поэтому заплатив за авто условные 10 тыс. долл., готовьтесь вложить еще столько же в приведение машины в строй. И это будут далеко не последние затраты на ремонт авто премиум-класса.
1. Мерседес ML W166
Mercedes ML W166 2011-2015 годов выпуска можно приобрести на вторичном рынке за 22-28 тыс. дол.
Главной проблемой, с которой почти гарантированно столкнется новый владелец ML W166, – дорогостоящий капитальный ремонт самых распространенных 3 л или 3,5 л моторов после 200–250 тыс. км пробега. Будут вопросы к цепным приводам ГРМ. Также в таких двигателях могут образовываться заусеницы в цилиндрах. У сравнительно надежного 3 л дизельного двигателя часто ломаются разные датчики, текут прокладки теплообменника, забивается впускной коллектор и ломаются его заслонки.
После пробега более 200 тыс. км придется производить очень дорогой ремонт 7-ступенчатой коробки автомат. Большинство деталей ходовой части Mercedes ML W166 алюминиевые, что означает их быстрый износ. Практически никогда не служат более 100–150 тыс. км задние баллоны пневмоподвески.
2. Land Rover Discovery 4
Land Rover Discovery 4 2009-2016 годов выпуска можно купить за 13-20 тыс. дол.
Главная проблема Discovery 4, как и у подержанного Mercedes ML W166, – в двигателях. Часто растягивается цепной привод 3-литрового бензинового мотора, есть много вопросов у специалистов и системы охлаждения двигателя.
В 2,7 л турбодизеля после пробега 150–250 тыс. км часто происходит проворачивание вкладки и разрушение коленвала. А значит, восстановление такого мотора обходится в немалую сумму. А 3 л турбодизель страдает от проблем с масляным насосом и постоянного протекания переднего сальника. Также в обоих двигателях каждые 100 тыс. км нужно менять ременный привод ГРМ. Наконец, в 3 л двигатель имеет две турбины, которые нужно дорого ремонтировать раз в 150 тыс. км.
Как и у ML W166, ходовая часть Discovery 4 не выдерживает значительного веса авто. Так, шаровые опоры и ступичные подшипники передней подвески часто не выдерживают пробег 100 тыс. км, а рычаги – 70-80 тыс. км.
Гордость Discovery 4 – пневмоподвеска, позволяющая изменять клиренс в диапазоне от 130 до 225 мм. Но в ее конструкции слишком часто ломается почти все – от пневмолота до проводки, компрессора и датчиков высоты.
3. Porsche Cayenne 955/957
Porsche Cayenne 955/957 2002-2010 годов выпуска отдают за 8-15 тыс. дол.
Первое, что необходимо отметить – Porsche Cayenne имеет очень высокую стоимость ухода, ведь обслуживается только на профильных сервисах. К тому же, стоимость запчастей имеет заоблачную. Например, замена тормозных колодок и дисков обойдется почти в 400 евро.
Ненадежными и дорогими в замене компрессор и его клапаны пневмоподвески. А саму подвеску нужно перебирать каждые 50 тысяч км пробега. А после 200 тыс. км нужно менять дорогостоящий опорный подшипник карданного вала.
Часто капитальный ремонт или полная замена 6-ступенчатой АКПП на Porsche Cayenne нужна уже после пробега 150 тыс. км.
Наиболее долговечными двигателями для Porsche Cayenne оказались 3,2- и 3,6-литровые бензиновые моторы Volkswagen, которые выдерживали 250-300 тыс. км до капитального ремонта. А вот в 4,5 л и 4,8 л бензиновых двигателях гораздо чаще происходят отказы в системе охлаждения и образуются заусеницы на стенках цилиндров. Также существует множество проблем с катализатором, системой выхлопа и кислородными датчиками.
Не надежно электрооборудование Porsche Cayenne, ведь с годами эксплуатации отказы идут один за другим. А разбираются в сложной электронике авто только в дорогих специализированных сервисах.
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