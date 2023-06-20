Б/у авто премиум-класса, которые подорвут ваш бюджет

Премиальный автомобиль подразумевает дорогое обслуживание и недешевые запчасти к нему. Фото: stuttcars.com

Вы всю жизнь мечтали приобрести премиальный автомобиль и готовы купить машину с пробегом по привлекательной цене. Однако специалисты в первую очередь советуют подумать, почему предыдущий владелец так сильно снизил цену?

Возможно человек просто пытается избавиться от дорогой игрушки, когда после пробега 100-150 тыс. км начнется настоящая морока с двигателем, подвесками, электроникой и т.д. Ведь, несмотря на высокую цену на новый премиальный автомобиль, долговременная надежность таких машин достаточно сомнительна.

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Премиальный автомобиль подразумевает дорогое обслуживание и недешевые запчасти к нему. Поэтому заплатив за авто условные 10 тыс. долл., готовьтесь вложить еще столько же в приведение машины в строй. И это будут далеко не последние затраты на ремонт авто премиум-класса.

Фото: Mercedes ML W166/wikipedia.org

1. Мерседес ML W166

Mercedes ML W166 2011-2015 годов выпуска можно приобрести на вторичном рынке за 22-28 тыс. дол.

Главной проблемой, с которой почти гарантированно столкнется новый владелец ML W166, – дорогостоящий капитальный ремонт самых распространенных 3 л или 3,5 л моторов после 200–250 тыс. км пробега. Будут вопросы к цепным приводам ГРМ. Также в таких двигателях могут образовываться заусеницы в цилиндрах. У сравнительно надежного 3 л дизельного двигателя часто ломаются разные датчики, текут прокладки теплообменника, забивается впускной коллектор и ломаются его заслонки.

После пробега более 200 тыс. км придется производить очень дорогой ремонт 7-ступенчатой коробки автомат. Большинство деталей ходовой части Mercedes ML W166 алюминиевые, что означает их быстрый износ. Практически никогда не служат более 100–150 тыс. км задние баллоны пневмоподвески.

Фото: Land Rover Discovery 4/infocar.ua

2. Land Rover Discovery 4

Land Rover Discovery 4 2009-2016 годов выпуска можно купить за 13-20 тыс. дол.

Главная проблема Discovery 4, как и у подержанного Mercedes ML W166, – в двигателях. Часто растягивается цепной привод 3-литрового бензинового мотора, есть много вопросов у специалистов и системы охлаждения двигателя.

В 2,7 л турбодизеля после пробега 150–250 тыс. км часто происходит проворачивание вкладки и разрушение коленвала. А значит, восстановление такого мотора обходится в немалую сумму. А 3 л турбодизель страдает от проблем с масляным насосом и постоянного протекания переднего сальника. Также в обоих двигателях каждые 100 тыс. км нужно менять ременный привод ГРМ. Наконец, в 3 л двигатель имеет две турбины, которые нужно дорого ремонтировать раз в 150 тыс. км.

Как и у ML W166, ходовая часть Discovery 4 не выдерживает значительного веса авто. Так, шаровые опоры и ступичные подшипники передней подвески часто не выдерживают пробег 100 тыс. км, а рычаги – 70-80 тыс. км.

Гордость Discovery 4 – пневмоподвеска, позволяющая изменять клиренс в диапазоне от 130 до 225 мм. Но в ее конструкции слишком часто ломается почти все – от пневмолота до проводки, компрессора и датчиков высоты.

Фото: Porsche Cayenne 955/automobilesreview.com

3. Porsche Cayenne 955/957

Porsche Cayenne 955/957 2002-2010 годов выпуска отдают за 8-15 тыс. дол.

Первое, что необходимо отметить – Porsche Cayenne имеет очень высокую стоимость ухода, ведь обслуживается только на профильных сервисах. К тому же, стоимость запчастей имеет заоблачную. Например, замена тормозных колодок и дисков обойдется почти в 400 евро.

Ненадежными и дорогими в замене компрессор и его клапаны пневмоподвески. А саму подвеску нужно перебирать каждые 50 тысяч км пробега. А после 200 тыс. км нужно менять дорогостоящий опорный подшипник карданного вала.

Часто капитальный ремонт или полная замена 6-ступенчатой АКПП на Porsche Cayenne нужна уже после пробега 150 тыс. км.

Наиболее долговечными двигателями для Porsche Cayenne оказались 3,2- и 3,6-литровые бензиновые моторы Volkswagen, которые выдерживали 250-300 тыс. км до капитального ремонта. А вот в 4,5 л и 4,8 л бензиновых двигателях гораздо чаще происходят отказы в системе охлаждения и образуются заусеницы на стенках цилиндров. Также существует множество проблем с катализатором, системой выхлопа и кислородными датчиками.

Не надежно электрооборудование Porsche Cayenne, ведь с годами эксплуатации отказы идут один за другим. А разбираются в сложной электронике авто только в дорогих специализированных сервисах.

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