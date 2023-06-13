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Впечатляющая коллекция: на аукцион выставили очень ценные Ferrari

13 июня 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Впечатляющая коллекция: на аукцион выставили очень ценные Ferrari
Уникальная коллекция насчитывает 20 автомобилей. Фото: RM Sotheby's
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В США на аукционе RM Sotheby's выставили впечатляющую коллекцию автомобилей Ferrari. Она насчитывает 20 уникальных автомобилей разных лет выпуска. Их общая стоимость составляет более 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает сайт аукционного дома.

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Известно, что сама коллекция Ferrari хранилась во Флориде с 1990 года в одном из ангаров. В 2004 году этот ангар был разрушен ураганом "Чарли". Именно тогда и стало известно об этой коллекции. Некоторые автомобили пострадали, но большинство сохранились.

Самым дорогим в коллекции считается гоночный Ferrari 275 GTB/6C в 1965 году. Эксперты отмечают, что за ржавое купе можно получить от 2 до 2,5 миллиона долларов.

Самый дорогой автомобиль в коллекции — Ferrari 275 GTB/6C. Фото: RM Sotheby's

В 1,7 — 2,3 миллиона долларов оценили Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 года, он принадлежал королю Марокко Мохаммеду V.

Автомобиль короля Марокко. Фото: RM Sotheby's

Также хотят продать за 1,6 млн долларов редкий Ferrari 500 Mondial Spider 1954. Даже несмотря на то, что сейчас это куча металлолома.

Разбитый Ferrari 500 Mondial Spider оценили в 1,6 млн. долларов. Фото: RM Sotheby's

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что продал свой велосипед, на котором "когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ". Продали его за 350 тысяч гривен. Таким образом, Кличко приобщился к благотворительному аукциону, где собирали средства на дроны для ВСУ.

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