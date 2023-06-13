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Вражаюча колекція: на аукціон виставили дуже цінні Ferrari

13 червня 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вражаюча колекція: на аукціон виставили дуже цінні Ferrari
Унікальна колекція налічує 20 автомобілів. Фото: RM Sotheby's
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У США на аукціон RM Sotheby's виставили вражаючу колекцію автомобілів Ferrari. Вона налічує 20 унікальних автівок різних років випуску. Їх загальна вартість становить понад 10 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому. 

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Як повідомляється, сама колекція Ferrari зберігалася у Флориді з 1990 року в одному ангарів. У 2004 році цей ангар був зруйнований ураганом "Чарлі". От самі тоді і стало відомо про цю колекцію. Деякі автівки постраждали, але більшість збереглися.

Найдорожчим у колекції вважається гоночний Ferrari 275 GTB/6C 1965 року. Експерти зазначають, що за іржаве купе можна отримати від 2 до 2,5 мільйонів доларів.

Найдорожча автівка у колекції — Ferrari 275 GTB/6C. Фото: RM Sotheby's

У 1,7-2,3 мільйона доларів оцінили Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 року, що належав королю Марокко Мохаммеду V.

Автівка короля Марокко. Фото: RM Sotheby's

Також хочуть продати за 1,6 млн доларів рідкісний Ferrari 500 Mondial Spider 1954. Навіть попри те, що зараз це купа металобрухту.

Розбитий Ferrari 500 Mondial Spider оцінили у 1,6 млн доларів. Фото: RM Sotheby's

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що продав свій велосипед, на якому "колись впав у центрі міста і про це багато писали ЗМІ". Продали його за 350 тисяч гривень. Таким чином Кличко долучився до благодійного аукціону, де збирали кошти на дрони для ЗСУ.

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