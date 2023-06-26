Сколько стоят самые мощные автомобили в Украине: ТОП 5

ТОП 5 самых мощных автомобилей в Украине: сколько стоят
26 июня 2023 16:05
Сверхмощные автомобили пользуются популярностью в Украине. Фото: hevcars.com.ua
Несмотря на нереальность постоянно использовать скоростные возможности, сверхмощные автомобили все равно пользуются популярностью в Украине. Именно премиальные машины показывают лучший уровень продаж после возобновления украинского авторынка с лета прошлого года.
Эксперты AUTO.RIA рассмотрели предложения рынка авто мощностью более 700 лошадиных сил. В обзор вошли, в том числе, два электрокара.
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