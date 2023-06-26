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ТОП 5 самых мощных автомобилей в Украине: сколько стоят

26 июня 2023 16:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Сколько стоят самые мощные автомобили в Украине: ТОП 5
Сверхмощные автомобили пользуются популярностью в Украине. Фото: hevcars.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Несмотря на нереальность постоянно использовать скоростные возможности, сверхмощные автомобили все равно пользуются популярностью в Украине. Именно премиальные машины показывают лучший уровень продаж после возобновления украинского авторынка с лета прошлого года.

Эксперты AUTO.RIA рассмотрели предложения рынка авто мощностью более 700 лошадиных сил. В обзор вошли, в том числе, два электрокара.

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Раньше мы писали о ТОП 3 премиальных подержанных авто, которые не стоит покупать даже при условии привлекательной цены.

Также был назван самый популярный автомобиль в мире.

 

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