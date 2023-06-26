Сколько стоят самые мощные автомобили в Украине: ТОП 5

Сверхмощные автомобили пользуются популярностью в Украине. Фото: hevcars.com.ua

Несмотря на нереальность постоянно использовать скоростные возможности, сверхмощные автомобили все равно пользуются популярностью в Украине. Именно премиальные машины показывают лучший уровень продаж после возобновления украинского авторынка с лета прошлого года.

Эксперты AUTO.RIA рассмотрели предложения рынка авто мощностью более 700 лошадиных сил. В обзор вошли, в том числе, два электрокара.

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Lucid Air. Фото: cenyavto.com

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Mercedes-AMG GT

Мерседес-AMG GT. Фото: wikipedia

Цена: от 6 097 460 грн

Мощность: 843 л.с.

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Brabus 800. Фото: mercedes-benz-kiev.com

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Максимальная скорость: 250 км/ч

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Rivian R1T

Rivian R1T. Фото: wikipedia

Цена: от 5 942 363 грн

Мощность: 765 л.с.

Максимальная скорость: 201 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 3 с

RAM 1500 TRX

RAM 1500TRX. Фото: nextcar.ua

Цена: от 3 071 000 грн

Мощность: 702 л.с.

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