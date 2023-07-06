Авто в Украине: электрокары взорвали рынок в 2023 году

В июне 2023 года на украинском рынке электромобилей побиты сразу два рекорда. Фото: freepik

На украинском рынке продолжают доминировать автомобили с ДВС. Но их доля стремительно уменьшается благодаря гибридам и электромобилям.

По данным Укравтопрома, доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто уменьшилась с 57% до 49% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Несколько упала доля дизельных авто до 22%, а часть машин с ГБО осталась неизменной — 1%.

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В то же время увеличилась рыночная доля :

гибридов — до 18%;

электрокаров — до 10%.

Лидеры за первое полугодие 2023 года

Бензиновые — RENAULT Duster;

Дизельные – RENAULT Duster;

Гибридные — TOYOTA RAV-4;

Электрокары — VOLKSWAGEN ID.4;

Автомобили с ГБО — RENAULT Duster.

Рынок электрокаров в 2023 году

По данным Института исследований авторынка, в июне побиты сразу два рекорда:

количество импортных подержанных электрических авто составило более 2,5 тыс. единиц;

количество новых электрокаров — 600 штук.

Динамика рынка

В июне украинцы приобрели 4,6 тыс. новых и подержанных электромобилей. Это почти на 92% больше, чем в мае 2022 и на 15% больше, чем в мае этого года.

Судьбы среди электрокаров:

легковые — 98,9%;

грузовые — 1,1%.

Сегодня общий парк авто с электрическим двигателем в Украине составляет 61 019 штук:

легковых — 59 009;

грузовых — 2005;

автобусов — 5.

ТОП-20 новых электрокаров в июне 2023 года

Volkswagen ID.4 — 199 шт.

Honda M-NV — 110 шт.

Volkswagen ID.6 — 37 шт.

Honda e:NS1 — 27 шт.

Audi Q8 — 20 шт.

Hyundai Kona — 17 шт.

BMW iX — 17 шт.

Volkswagen ID.3 — 12 шт.

Mercedes-Benz EQS — 12 шт.

Honda e:NP1 — 12 шт.

BYD Yuan — 10 шт.

Porshe Taycan — 7 шт.

Hyundai Ioniq 6 — 7 шт.

BYD Song Plus — 7 шт.

MG Marvel R — 6 шт.

MG 4 — 6 шт.

Zeekr 001 — 5 шт.

Mercedes-Benz EQA — 5 шт.

Jaguar I-Pace — 5 шт.

Volvo C40 — 4 шт.

Ранее сообщалось, что за июнь в Украине зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем за первый месяц лета прошлого года.

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