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Пробили потолок: электрокары взорвали рынок авто в Украине в 2023 году

6 июля 2023 12:00
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Авто в Украине: электрокары взорвали рынок в 2023 году
В июне 2023 года на украинском рынке электромобилей побиты сразу два рекорда. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На украинском рынке продолжают доминировать автомобили с ДВС. Но их доля стремительно уменьшается благодаря гибридам и электромобилям.

По данным Укравтопрома, доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто уменьшилась с 57% до 49% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Несколько упала доля дизельных авто до 22%, а часть машин с ГБО осталась неизменной — 1%.

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В то же время увеличилась рыночная доля:

  • гибридов — до 18%;
  • электрокаров — до 10%.

Лидеры за первое полугодие 2023 года

  • Бензиновые — RENAULT Duster;
  • Дизельные – RENAULT Duster;
  • Гибридные — TOYOTA RAV-4;
  • Электрокары — VOLKSWAGEN ID.4;
  • Автомобили с ГБО — RENAULT Duster.

Рынок электрокаров в 2023 году

По данным Института исследований авторынка, в июне побиты сразу два рекорда:

  • количество импортных подержанных электрических авто составило более 2,5 тыс. единиц;
  • количество новых электрокаров — 600 штук.

Динамика рынка

В июне украинцы приобрели 4,6 тыс. новых и подержанных электромобилей. Это почти на 92% больше, чем в мае 2022 и на 15% больше, чем в мае этого года.

Судьбы среди электрокаров:

  • легковые — 98,9%;
  • грузовые — 1,1%.

Сегодня общий парк авто с электрическим двигателем в Украине составляет 61 019 штук:

  • легковых — 59 009;
  • грузовых — 2005;
  • автобусов — 5.

ТОП-20 новых электрокаров в июне 2023 года

  • Volkswagen ID.4 — 199 шт.
  • Honda M-NV — 110 шт.
  • Volkswagen ID.6 — 37 шт.
  • Honda e:NS1 — 27 шт.
  • Audi Q8 — 20 шт.
  • Hyundai Kona — 17 шт.
  • BMW iX — 17 шт.
  • Volkswagen ID.3 — 12 шт.
  • Mercedes-Benz EQS — 12 шт.
  • Honda e:NP1 — 12 шт.
  • BYD Yuan — 10 шт.
  • Porshe Taycan — 7 шт.
  • Hyundai Ioniq 6 — 7 шт.
  • BYD Song Plus — 7 шт.
  • MG Marvel R — 6 шт.
  • MG 4 — 6 шт.
  • Zeekr 001 — 5 шт.
  • Mercedes-Benz EQA — 5 шт.
  • Jaguar I-Pace — 5 шт.
  • Volvo C40 — 4 шт.

Ранее сообщалось, что за июнь в Украине зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем за первый месяц лета прошлого года.

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