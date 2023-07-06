Авто в Украине: электрокары взорвали рынок в 2023 году

Пробили потолок: электрокары взорвали рынок авто в Украине в 2023 году
На украинском рынке продолжают доминировать автомобили с ДВС. Но их доля стремительно уменьшается благодаря гибридам и электромобилям.
По данным Укравтопрома, доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто уменьшилась с 57% до 49% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Несколько упала доля дизельных авто до 22%, а часть машин с ГБО осталась неизменной — 1%.
В то же время увеличилась рыночная доля:
- гибридов — до 18%;
- электрокаров — до 10%.
Лидеры за первое полугодие 2023 года
- Бензиновые — RENAULT Duster;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Гибридные — TOYOTA RAV-4;
- Электрокары — VOLKSWAGEN ID.4;
- Автомобили с ГБО — RENAULT Duster.
Рынок электрокаров в 2023 году
По данным Института исследований авторынка, в июне побиты сразу два рекорда:
- количество импортных подержанных электрических авто составило более 2,5 тыс. единиц;
- количество новых электрокаров — 600 штук.
Динамика рынка
В июне украинцы приобрели 4,6 тыс. новых и подержанных электромобилей. Это почти на 92% больше, чем в мае 2022 и на 15% больше, чем в мае этого года.
Судьбы среди электрокаров:
- легковые — 98,9%;
- грузовые — 1,1%.
Сегодня общий парк авто с электрическим двигателем в Украине составляет 61 019 штук:
- легковых — 59 009;
- грузовых — 2005;
- автобусов — 5.
ТОП-20 новых электрокаров в июне 2023 года
- Volkswagen ID.4 — 199 шт.
- Honda M-NV — 110 шт.
- Volkswagen ID.6 — 37 шт.
- Honda e:NS1 — 27 шт.
- Audi Q8 — 20 шт.
- Hyundai Kona — 17 шт.
- BMW iX — 17 шт.
- Volkswagen ID.3 — 12 шт.
- Mercedes-Benz EQS — 12 шт.
- Honda e:NP1 — 12 шт.
- BYD Yuan — 10 шт.
- Porshe Taycan — 7 шт.
- Hyundai Ioniq 6 — 7 шт.
- BYD Song Plus — 7 шт.
- MG Marvel R — 6 шт.
- MG 4 — 6 шт.
- Zeekr 001 — 5 шт.
- Mercedes-Benz EQA — 5 шт.
- Jaguar I-Pace — 5 шт.
- Volvo C40 — 4 шт.
Ранее сообщалось, что за июнь в Украине зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем за первый месяц лета прошлого года.
Ранее мы писали о ТОП-5 самых мощных автомобилей, доступных в Украине, и сколько они стоят.