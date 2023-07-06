Авто в Україні: електрокари підірвали ринок у 2023 році

В червні 2023 року на українському ринку електромобілів побито одразу два рекорди. Фото: freepik

На українському ринку продовжують домінувати авто з ДВЗ. Але їх частка стрімко зменшується, завдяки гібридам та електромобілям.

За даними Укравтопром, доля машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшилась з 57% до 49% порівняно з першим півріччям 2022 року. Дещо впала частка дизельних авто до 22%, а доля машин з ГБО залишилася незмінною — 1%.

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Натомість збільшилася ринкова частка :

гібридів — до 18%;

електрокарів — до 10%.

Лідери за перше півріччя 2023 року

Бензинові — RENAULT Duster;

Дизельні — RENAULT Duster;

Гібридні — TOYOTA RAV-4;

Електрокари — VOLKSWAGEN ID.4;

Авто з ГБО — RENAULT Duster.

Ринок електрокарів у 2023 році

За даними Інституту досліджень авторинку, у червні побито одразу два рекорди:

кількість імпортних вживаних електричних авто становила понад 2,5 тис. одиниці;

кількість нових електрокарів — 600 штук.

Динаміка ринку

У червні українці придбали 4,6 тис. нових та вживаних електромобілів. Це майже на 92% більше ніж у травні 2022 та на 15% більше, ніж у травні цього року.

Долі серед електрокарів:

легкові — 98,9%;

вантажні — 1,1%.

Сьогодні загальний парк авто з електричним двигуном в Україні становить 61 019 штук:

легкових — 59 009;

вантажних — 2 005;

автобусів — 5.

ТОП-20 нових електрокарів у червні 2023 року

Volkswagen ID.4 — 199 шт.

Honda M-NV — 110 шт.

Volkswagen ID.6 — 37 шт.

Honda e:NS1 — 27 шт.

Audi Q8 — 20 шт.

Hyundai Kona — 17 шт.

BMW iX — 17 шт.

Volkswagen ID.3 — 12 шт.

Mercedes-Benz EQS — 12 шт.

Honda e:NP1 — 12 шт.

BYD Yuan — 10 шт.

Porshe Taycan — 7 шт.

Hyundai Ioniq 6 — 7 шт.

BYD Song Plus — 7 шт.

MG Marvel R — 6 шт.

MG 4 — 6 шт.

Zeekr 001 — 5 шт.

Mercedes-Benz EQA — 5 шт.

Jaguar I-Pace — 5 шт.

Volvo C40 — 4 шт.

Раніше повідомлялося, що за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже вдвічі більше, ніж торік.

Раніше ми писали, про ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують.