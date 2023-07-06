Авто в Україні: електрокари підірвали ринок у 2023 році

Пробили стелю: електрокари підірвали ринок авто в Україні у 2023 році
На українському ринку продовжують домінувати авто з ДВЗ. Але їх частка стрімко зменшується, завдяки гібридам та електромобілям.
За даними Укравтопром, доля машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшилась з 57% до 49% порівняно з першим півріччям 2022 року. Дещо впала частка дизельних авто до 22%, а доля машин з ГБО залишилася незмінною — 1%.
Натомість збільшилася ринкова частка:
- гібридів — до 18%;
- електрокарів — до 10%.
Лідери за перше півріччя 2023 року
- Бензинові — RENAULT Duster;
- Дизельні — RENAULT Duster;
- Гібридні — TOYOTA RAV-4;
- Електрокари — VOLKSWAGEN ID.4;
- Авто з ГБО — RENAULT Duster.
Ринок електрокарів у 2023 році
За даними Інституту досліджень авторинку, у червні побито одразу два рекорди:
- кількість імпортних вживаних електричних авто становила понад 2,5 тис. одиниці;
- кількість нових електрокарів — 600 штук.
Динаміка ринку
У червні українці придбали 4,6 тис. нових та вживаних електромобілів. Це майже на 92% більше ніж у травні 2022 та на 15% більше, ніж у травні цього року.
Долі серед електрокарів:
- легкові — 98,9%;
- вантажні — 1,1%.
Сьогодні загальний парк авто з електричним двигуном в Україні становить 61 019 штук:
- легкових — 59 009;
- вантажних — 2 005;
- автобусів — 5.
ТОП-20 нових електрокарів у червні 2023 року
- Volkswagen ID.4 — 199 шт.
- Honda M-NV — 110 шт.
- Volkswagen ID.6 — 37 шт.
- Honda e:NS1 — 27 шт.
- Audi Q8 — 20 шт.
- Hyundai Kona — 17 шт.
- BMW iX — 17 шт.
- Volkswagen ID.3 — 12 шт.
- Mercedes-Benz EQS — 12 шт.
- Honda e:NP1 — 12 шт.
- BYD Yuan — 10 шт.
- Porshe Taycan — 7 шт.
- Hyundai Ioniq 6 — 7 шт.
- BYD Song Plus — 7 шт.
- MG Marvel R — 6 шт.
- MG 4 — 6 шт.
- Zeekr 001 — 5 шт.
- Mercedes-Benz EQA — 5 шт.
- Jaguar I-Pace — 5 шт.
- Volvo C40 — 4 шт.
Раніше повідомлялося, що за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже вдвічі більше, ніж торік.
Раніше ми писали, про ТОП-5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують.