ТОП найпопулярніших автомобілів в Європі та Україні: червень 2023 року

Попри зростання ринку, платоспроможний попит на нові авто в Україні все ще відстає від показника червня 2021 року на 36%. Фото: autoria

За підсумками червня на європейських авторинках особливих несподіванок не відбулося. Найпопулярнішим автомобілем Європи став румунський Dacia Sandero, українці ж віддали перевагу марці Toyota.

За даними аналітиків JATO Dynamics, другий місяць поспіль утримує лідерство на ринку Європи румунська Dacia Sandero. У червні продажі цього авто збільшилися на 78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Частіше це авто купували в Іспанії, Італії, Німеччині та Франції.

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Dacia Sandero. Фото: wikimedia

Рейтинг найбільш продаваних авто у Європі за червень 2023 року

Dacia Sandero – придбано 21 745 одиниць;

Tesla Model Y – 21 530;

Volkswagen T-Roc – 18 333;

Peugeot 208 – 18 157;

Renault Clio – 18 078;

Opel/Vauxhall Corsa – 17 405;

Toyota Yaris – 15 741;

Volkswagen Golf – 15 424;

Octavia – 15 183;

Peugeot 2008 – 14 845.

За даними Укравтопром, за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Втім, платоспроможний попит на нові авто все ще відстає від показника червня 2021 року на 36%.

Найпопулярнішими авто в Україні є марки Toyota, зокрема Toyota Corolla (в червні було продано 202 одиниці).

Toyota Corolla. Фото: wikimedia

Рейтинг найбільш продаваних авто в Україні за червень 2023 року

Toyota – продано 1076 одиниць;

Renault – 682;

Volkswagen – 470;

Skoda – 401;

BMW – 319.

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