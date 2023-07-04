ТОП найпопулярніших автомобілів в Європі та Україні: червень 2023 року

ТОП найпопулярніших автомобілів в Європі та Україні у червні 2023 року
За підсумками червня на європейських авторинках особливих несподіванок не відбулося. Найпопулярнішим автомобілем Європи став румунський Dacia Sandero, українці ж віддали перевагу марці Toyota.
За даними аналітиків JATO Dynamics, другий місяць поспіль утримує лідерство на ринку Європи румунська Dacia Sandero. У червні продажі цього авто збільшилися на 78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Частіше це авто купували в Іспанії, Італії, Німеччині та Франції.
Рейтинг найбільш продаваних авто у Європі за червень 2023 року
- Dacia Sandero – придбано 21 745 одиниць;
- Tesla Model Y – 21 530;
- Volkswagen T-Roc – 18 333;
- Peugeot 208 – 18 157;
- Renault Clio – 18 078;
- Opel/Vauxhall Corsa – 17 405;
- Toyota Yaris – 15 741;
- Volkswagen Golf – 15 424;
- Octavia – 15 183;
- Peugeot 2008 – 14 845.
За даними Укравтопром, за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Втім, платоспроможний попит на нові авто все ще відстає від показника червня 2021 року на 36%.
Найпопулярнішими авто в Україні є марки Toyota, зокрема Toyota Corolla (в червні було продано 202 одиниці).
Рейтинг найбільш продаваних авто в Україні за червень 2023 року
- Toyota – продано 1076 одиниць;
- Renault – 682;
- Volkswagen – 470;
- Skoda – 401;
- BMW – 319.
Раніше ми писали, про ТОП 5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують. Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці.