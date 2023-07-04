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ТОП найпопулярніших автомобілів в Європі та Україні у червні 2023 року

4 липня 2023 13:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП найпопулярніших автомобілів в Європі та Україні: червень 2023 року
Попри зростання ринку, платоспроможний попит на нові авто в Україні все ще відстає від показника червня 2021 року на 36%. Фото: autoria
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За підсумками червня на європейських авторинках особливих несподіванок не відбулося. Найпопулярнішим автомобілем Європи став румунський Dacia Sandero, українці ж віддали перевагу марці Toyota.

За даними аналітиків JATO Dynamics, другий місяць поспіль утримує лідерство на ринку Європи румунська Dacia Sandero. У червні продажі цього авто збільшилися на 78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Частіше це авто купували в Іспанії, Італії, Німеччині та Франції.

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Dacia Sandero. Фото: wikimedia

Рейтинг найбільш продаваних авто у Європі за червень 2023 року

  • Dacia Sandero – придбано 21 745 одиниць;
  • Tesla Model Y – 21 530;
  • Volkswagen T-Roc – 18 333;
  • Peugeot 208 – 18 157;
  • Renault Clio – 18 078;
  • Opel/Vauxhall Corsa – 17 405;
  • Toyota Yaris – 15 741;
  • Volkswagen Golf – 15 424;
  • Octavia – 15 183;
  • Peugeot 2008 – 14 845.

За даними Укравтопром, за червень в Україні зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Втім, платоспроможний попит на нові авто все ще відстає від показника червня 2021 року на 36%.

Найпопулярнішими авто в Україні є марки Toyota, зокрема Toyota Corolla (в червні було продано 202 одиниці).

Toyota Corolla. Фото: wikimedia

Рейтинг найбільш продаваних авто в Україні за червень 2023 року

  • Toyota – продано 1076 одиниць;
  • Renault – 682;
  • Volkswagen – 470;
  • Skoda – 401;
  • BMW – 319.

Раніше ми писали, про ТОП 5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують. Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці.

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