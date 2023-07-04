5 авто, які складно продати в Україні

Українських водіїв відлякує дорожнеча обслуговування вживаних авто. Фото: hvylya

Під час придбання авто варто звертати увагу на можливість подальшого перепродажу машини. Але в Україні певні марки вживаних автомобілів продати майже не можливо, хіба на запчастини.

Про причини низької вартості при перепродажі деяких авто в Україні написала Avtosota.

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