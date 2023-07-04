Втрачають в ціні: 5 авто, які складно продати в Україні
4 липня 2023 11:14
Українських водіїв відлякує дорожнеча обслуговування вживаних авто. Фото: hvylya
Під час придбання авто варто звертати увагу на можливість подальшого перепродажу машини. Але в Україні певні марки вживаних автомобілів продати майже не можливо, хіба на запчастини.
Про причини низької вартості при перепродажі деяких авто в Україні написала Avtosota.
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Lexus RX450h
- Коли цей гібридний автомобіль досягають приблизно десятирічного віку, час автономної роботи починає зменшуватися, а заміна батареї коштує дорого.
Cadillac Escalade
- Позашляховик просто не пристосований до українських умов.
- Витрати палива цього авто — від 11.2 до 18.1 л на 100 км, а українські водії зазвичай надають перевагу паливній економічності.
Volvo S80
- Дефіцит запчастин для двигунів цієї моделі в Україні.
Раніше ми публікували ТОП-10 вживаних машин з унікальними надійними двигунами, які набагато переживуть свої авто.
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