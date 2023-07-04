Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Втрачають в ціні: 5 авто, які складно продати в Україні arrow

Втрачають в ціні: 5 авто, які складно продати в Україні

4 липня 2023 11:14
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
5 авто, які складно продати в Україні
Українських водіїв відлякує дорожнеча обслуговування вживаних авто. Фото: hvylya
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Під час придбання авто варто звертати увагу на можливість подальшого перепродажу машини. Але в Україні певні марки вживаних автомобілів продати майже не можливо, хіба на запчастини.

Про причини низької вартості при перепродажі деяких авто в Україні написала Avtosota.

Читайте також:

BMW X6

  • Дороге техобслуговування 4,4 л бензинового двигуна з подвійним турбонаддувом, особливо версії N63.

Volkswagen Tiguan

  • Дороге техобслуговування двигуна, особливо коли потрібен капітальний ремонт.
  • Проблеми з трансмісією.

Lexus RX450h

  • Коли цей гібридний автомобіль досягають приблизно десятирічного віку, час автономної роботи починає зменшуватися, а заміна батареї коштує дорого.

Cadillac Escalade

  • Позашляховик просто не пристосований до українських умов.
  • Витрати палива цього авто — від 11.2 до 18.1 л на 100 км, а українські водії зазвичай надають перевагу паливній економічності.

Volvo S80

  • Дефіцит запчастин для двигунів цієї моделі в Україні.

Раніше ми публікували ТОП-10 вживаних машин з унікальними надійними двигунами, які набагато переживуть свої авто.

Також повідомлялося про важливі нюанси користування українськими посвідченнями водія в Євросоюзі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз