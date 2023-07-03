ТОП 10 вживаних машин з найдовговічнішими двигунами

Дебют Volkswagen Passat W8 відбувся у 2001 році й W8 став єдиним у світі автомобілем з таким чудернацьким двигуном. Фото: autocentre.ua

Інколи автовиробникам вдається створити унікальні двигуни внутрішнього згоряння. Такі мотори просто непідвладні часу.

Фахівці британського видання Autocar назвали ТОП 10 авто з невбивними ДВС. Ці авто все ще можна купити на вторинному ринку.

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Volkswagen Passat W8

Має унікальний 4,0 л двигун W8 потужністю 275 к.с. Виробництво W8 тривало лише чотири роки – з 2001-го по 2004-й. Він встановлювався лише на Passat.

Alfa Romeo GTV

Спочатку комплектувався 2,0 л двигуном Twin Spark потужністю 155 к.с., а згодом – 3,0 л Busso V6 на 220 к.с.

BMW i8

Перший у світі масовий гібридний спортивний автомобіль. Він поєднував 1,5 л бензиновий двигун із турбонаддувом потужністю 228 к.с. й електромотор на 141 к.с.

BMW M3 (E46)

Має 3,2 л 6-циліндровий двигун на 338 к.с. Розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди.

Aston Martin DB9

Оснащений вічним 5,9 л двигуном V12.

Vauxhall Monaro VXR

Їздить на потужному двигуні V8 на 328 к.с.

Ford Fiesta ST

Оснащений 1,6 л Ecoboost з турбонаддувом на 182 к.с. Розроблявся для ефективнішої конкуренції з більшими агрегатами.

Maserati Granturismo

Має 4,7 л V8, виготовленому Ferrari на 433 к.с. До 100 км/год розганяється за 4,9 секунди.

Fiat 500 Twinair

Дуже економний ДВС. У 2010-му міське авто отримало 2-циліндровий турбомотор на скромні 82 к.с. Але він витрачає лише 3 л на 100 км пробігу.

Mazda RX-8

Купе має 1,3 л роторний мотор. Це остання Mazda, яка запропонувала даний швидкісний тип двигуна.

Раніше ми писали, про ТОП 5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують. Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці.