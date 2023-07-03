ТОП 10 подержанных машин с самыми долговечными двигателями

Дебют Volkswagen Passat W8 состоялся в 2001 году и W8 стал единственным в мире автомобилем с таким удивительным двигателем. Фото: autocentre.ua

Иногда автопроизводителям удается создать уникальные двигатели внутреннего сгорания. Такие моторы просто неподвластны времени.

Специалисты британского издания Autocar назвали ТОП-10 автомобилей с не убиваемыми ДВС. Эти автомобили все еще можно купить на вторичном рынке.

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Volkswagen Passat W8

Имеет уникальный 4,0л двигатель W8 мощностью 275 л.с. Производство W8 длилось всего четыре года – с 2001-го по 2004-й. Он устанавливался только на Passat.

Alfa Romeo GTV

Сначала комплектовался 2,0 л двигателем Twin Spark мощностью 155 л.с., а затем – 3,0 л Busso V6 на 220 л.с.

BMW i8

Первый в мире массовый гибридный спортивный автомобиль. Он совмещал 1,5 л бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 228 л.с. и электромотор на 141 л.с.

BMW M3 (E46)

Имеет 3,2л 6-цилиндровый двигатель на 338 л.с. Разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Aston Martin DB9

Оснащен вечным 5,9 л двигателем V12.

Vauxhall Monaro VXR

Ездит на мощном двигателе V8 на 328 л.с.

Форд Fiesta ST

Оснащен 1,6л Ecoboost с турбонаддувом на 182 л.с. Разрабатывался для более эффективной конкуренции с большими агрегатами.

Maserati Granturismo

Имеет 4,7 л V8, изготовленном Ferrari на 433 л.с. До 100 км/ч разгоняется за 4,9 секунды.

Fiat 500 Twinair

Очень экономный ДВС. В 2010-м городской автомобиль получил 2-цилиндровый турбомотор на скромные 82 л.с. Но он тратит всего 3 л на 100 км пробега.

Mazda RX-8

Купе имеет 1,3 л роторный мотор. Это последняя Mazda, предложившая данный скоростной тип двигателя.

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