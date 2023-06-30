ТОП 5 найшвидших кросоверів

Кросовери також здатні набирати до 100 км/години практично з місця. Фото: uzr.com.ua

Зовнішньо громіздкі кросовери можуть бути надзвичайно швидкими. Представляємо п’ять найшвидших серійних машин цього виду.

Tesla Model X Plaid

Фото: teslapronews

Потужність – 1020 к.с.

Розганяється до 100 км/год за 2,6 секунди.

Максимальна швидкість – 262 км/год.

Aston Martin DBX 707

Фото: crifavto

Потужність – 707 к.с.

Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.

Максимальна швидкість – 310 км/год.

Ferrari Purosangue

Фото: wikimedia

Потужність – 725 к.с.

Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.

Максимальна швидкість – 312 км/год.

Lamborghini Urus Performante

Фото: hearstapps

Потужність – 666 к.с.

Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.

Максимальна швидкість – 305 км/год.

Porsche Cayenne Turbo GT

Фото: topgear

Потужність – 640 к.с.

Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.

Максимальна швидкість – 304 км/год.

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