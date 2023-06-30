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Розганяється до 100 за 3 секунди: ТОП 5 найшвидших кросоверів

30 червня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 найшвидших кросоверів
Кросовери також здатні набирати до 100 км/години практично з місця. Фото: uzr.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Зовнішньо громіздкі кросовери можуть бути надзвичайно швидкими. Представляємо п’ять найшвидших серійних машин цього виду.

Tesla Model X Plaid

Фото: teslapronews
  • Потужність – 1020 к.с.
  • Розганяється до 100 км/год за 2,6 секунди.
  • Максимальна швидкість – 262 км/год.

Aston Martin DBX 707

Фото: crifavto
  • Потужність – 707 к.с.
  • Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.
  • Максимальна швидкість – 310 км/год.

Ferrari Purosangue

Фото: wikimedia
  • Потужність – 725 к.с.
  • Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.
  • Максимальна швидкість – 312 км/год.

Lamborghini Urus Performante

Фото: hearstapps
  • Потужність – 666 к.с.
  • Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.
  • Максимальна швидкість – 305 км/год.

Porsche Cayenne Turbo GT

Фото: topgear
  • Потужність – 640 к.с.
  • Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.
  • Максимальна швидкість – 304 км/год.

Раніше ми писали, що у 2023 році на українському авторинку продаж гібридних авто виріс більш ніж удвічі.

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