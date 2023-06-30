Розганяється до 100 за 3 секунди: ТОП 5 найшвидших кросоверів
30 червня 2023 20:40
Кросовери також здатні набирати до 100 км/години практично з місця. Фото: uzr.com.ua
Зовнішньо громіздкі кросовери можуть бути надзвичайно швидкими. Представляємо п’ять найшвидших серійних машин цього виду.
Tesla Model X Plaid
- Потужність – 1020 к.с.
- Розганяється до 100 км/год за 2,6 секунди.
- Максимальна швидкість – 262 км/год.
Aston Martin DBX 707
- Потужність – 707 к.с.
- Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.
- Максимальна швидкість – 310 км/год.
Ferrari Purosangue
- Потужність – 725 к.с.
- Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.
- Максимальна швидкість – 312 км/год.
Lamborghini Urus Performante
- Потужність – 666 к.с.
- Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.
- Максимальна швидкість – 305 км/год.
Porsche Cayenne Turbo GT
- Потужність – 640 к.с.
- Розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди.
- Максимальна швидкість – 304 км/год.
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