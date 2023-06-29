Найпопулярніші кросовери в Україні, які можна придбати за 300 тис. грн

Авто Volkswagen Touareg. Фото: google.com

Зараз вже неможливо уявити собі людство без автомобілів. Особливою затребуваністю сьогодні користуються невеликі позашляховики, іменовані кросоверами.

Про 10 найпопулярніших кросоверів в Україні, які можна придбати при бюджеті 300 тис. грн пише avtosota.

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На першому місці розташувалася Hyundai Tucson. Ця модель випускалася з 2005 по 2008 рік, панує як найпоширеніший претендент на ринку з майже 500 такими автомобілями, які наразі виставлені на продаж.

Авто Hyundai Tucson. Фото: google.com

На другому місці Nissan Qashqai, особливо моделі 2007-2009 років. Вони привертають увагу покупців вражаючою кількістю доступних пропозицій — 230.

Авто Nissan Qashqai. Фото: google.com

А третю позицію посідає Mitsubishi Outlander 2005-2008 років випуску, який також претендує на перше місце — близько 220 автомобілів чекають на нових власників.

Авто Mitsubishi Outlander. Фото: google.com

Замикають ТОП-10 доступних вживаних кросоверів такі претенденти:

Mazda CX-7, що охоплює 2007-2009 роки.

Suzuki Grand Vitara, що з’явився на ринку у 2005-2008 роках.

Subaru Forester, що охоплює період з 2006 по 2010 рік.

Chevrolet Captiva, грізний вибір з 2006 по 2008 рік.

Kia Sportage, доступний для покупки з 2005 по 2009 рік.

Kia Sorento, що демонструє моделі, вироблені в період з 2003 по 2008 рік.

Volkswagen Touareg, що підкорив серця у 2003-2006 роках.

Головні переваги кросоверів

Сучасний автомобільний ринок переповнений транспортними засобами даного типу. Абсолютно всі виробники прагнуть надати своїм покупцям якісний джип, який буде добре показувати себе і в міських умовах, і в разі виїзду за межі нормальних доріг. Сьогодні дорогі і бюджетні кросовери в Україні перебувають на піку популярності. Це обумовлено перевагами автомобілів цього класу. Кросовери можуть похвалитися:

непоганою прохідністю, забезпеченої високим кліренсом (в деяких випадках повним приводом),

хорошою безпекою. Окрім наявності великого числа інноваційних захисних систем, поліпшена захищеність даних авто забезпечується завдяки більш значним розміром і вагою (в порівнянні з легковими моделями),

містким і комфортним внутрішнім салоном. У внутрішньому просторі таких транспортних засобів зможуть з комфортом розташуватися 4-7 пасажирів і водій. Є варіації з трьома рядами сидінь. Багато моделей оснащуються складним другим (і третім) рядом сидінь. Це дозволяє перевозити великогабаритні речі,

респектабельним, престижним зовнішнім виглядом. Найкращі кросовери нічим не поступаються за привабливістю елітним позашляховим аналогам,

зручністю управління. Водійське крісло в кросоверах розташоване вище, ніж в легкових автомобілях. Завдяки цьому водій отримує хороший огляд.

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