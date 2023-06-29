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ТОП-10 кросоверів в Україні, які можна придбати при бюджеті 300 тис. грн

29 червня 2023 11:09
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Найпопулярніші кросовери в Україні, які можна придбати за 300 тис. грн
Авто Volkswagen Touareg. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зараз вже неможливо уявити собі людство без автомобілів. Особливою затребуваністю сьогодні користуються невеликі позашляховики, іменовані кросоверами.

Про 10 найпопулярніших кросоверів в Україні, які можна придбати при бюджеті 300 тис. грн пише avtosota

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ТОП-10 кросоверів в Україні

На першому місці розташувалася Hyundai Tucson. Ця модель випускалася з 2005 по 2008 рік, панує як найпоширеніший претендент на ринку з майже 500 такими автомобілями, які наразі виставлені на продаж. 

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Авто Hyundai Tucson. Фото: google.com

На другому місці Nissan Qashqai, особливо моделі 2007-2009 років. Вони привертають увагу покупців вражаючою кількістю доступних пропозицій — 230.

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Авто Nissan Qashqai. Фото: google.com

А третю позицію посідає Mitsubishi Outlander 2005-2008 років випуску, який також претендує на перше місце — близько 220 автомобілів чекають на нових власників.

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Авто Mitsubishi Outlander. Фото: google.com

Замикають ТОП-10 доступних вживаних кросоверів такі претенденти:

  • Mazda CX-7, що охоплює 2007-2009 роки.
  • Suzuki Grand Vitara, що з’явився на ринку у 2005-2008 роках.
  • Subaru Forester, що охоплює період з 2006 по 2010 рік.
  • Chevrolet Captiva, грізний вибір з 2006 по 2008 рік.
  • Kia Sportage, доступний для покупки з 2005 по 2009 рік.
  • Kia Sorento, що демонструє моделі, вироблені в період з 2003 по 2008 рік.
  • Volkswagen Touareg, що підкорив серця у 2003-2006 роках.

Головні переваги кросоверів

Сучасний автомобільний ринок переповнений транспортними засобами даного типу. Абсолютно всі виробники прагнуть надати своїм покупцям якісний джип, який буде добре показувати себе і в міських умовах, і в разі виїзду за межі нормальних доріг. Сьогодні дорогі і бюджетні кросовери в Україні перебувають на піку популярності. Це обумовлено перевагами автомобілів цього класу. Кросовери можуть похвалитися:

  • непоганою прохідністю, забезпеченої високим кліренсом (в деяких випадках повним приводом),
  • хорошою безпекою. Окрім наявності великого числа інноваційних захисних систем, поліпшена захищеність даних авто забезпечується завдяки більш значним розміром і вагою (в порівнянні з легковими моделями),
  • містким і комфортним внутрішнім салоном. У внутрішньому просторі таких транспортних засобів зможуть з комфортом розташуватися 4-7 пасажирів і водій. Є варіації з трьома рядами сидінь. Багато моделей оснащуються складним другим (і третім) рядом сидінь. Це дозволяє перевозити великогабаритні речі,
  • респектабельним, престижним зовнішнім виглядом. Найкращі кросовери нічим не поступаються за привабливістю елітним позашляховим аналогам,
  • зручністю управління. Водійське крісло в кросоверах розташоване вище, ніж в легкових автомобілях. Завдяки цьому водій отримує хороший огляд.

Нагадаємо, нещодавно експерти назвали ТОП-5 авто, які найчастіше викрадають в Україні.

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