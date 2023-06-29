Найпопулярніші кросовери в Україні, які можна придбати за 300 тис. грн

ТОП-10 кросоверів в Україні, які можна придбати при бюджеті 300 тис. грн
Зараз вже неможливо уявити собі людство без автомобілів. Особливою затребуваністю сьогодні користуються невеликі позашляховики, іменовані кросоверами.
Про 10 найпопулярніших кросоверів в Україні, які можна придбати при бюджеті 300 тис. грн пише avtosota.
ТОП-10 кросоверів в Україні
На першому місці розташувалася Hyundai Tucson. Ця модель випускалася з 2005 по 2008 рік, панує як найпоширеніший претендент на ринку з майже 500 такими автомобілями, які наразі виставлені на продаж.
На другому місці Nissan Qashqai, особливо моделі 2007-2009 років. Вони привертають увагу покупців вражаючою кількістю доступних пропозицій — 230.
А третю позицію посідає Mitsubishi Outlander 2005-2008 років випуску, який також претендує на перше місце — близько 220 автомобілів чекають на нових власників.
Замикають ТОП-10 доступних вживаних кросоверів такі претенденти:
- Mazda CX-7, що охоплює 2007-2009 роки.
- Suzuki Grand Vitara, що з’явився на ринку у 2005-2008 роках.
- Subaru Forester, що охоплює період з 2006 по 2010 рік.
- Chevrolet Captiva, грізний вибір з 2006 по 2008 рік.
- Kia Sportage, доступний для покупки з 2005 по 2009 рік.
- Kia Sorento, що демонструє моделі, вироблені в період з 2003 по 2008 рік.
- Volkswagen Touareg, що підкорив серця у 2003-2006 роках.
Головні переваги кросоверів
Сучасний автомобільний ринок переповнений транспортними засобами даного типу. Абсолютно всі виробники прагнуть надати своїм покупцям якісний джип, який буде добре показувати себе і в міських умовах, і в разі виїзду за межі нормальних доріг. Сьогодні дорогі і бюджетні кросовери в Україні перебувають на піку популярності. Це обумовлено перевагами автомобілів цього класу. Кросовери можуть похвалитися:
- непоганою прохідністю, забезпеченої високим кліренсом (в деяких випадках повним приводом),
- хорошою безпекою. Окрім наявності великого числа інноваційних захисних систем, поліпшена захищеність даних авто забезпечується завдяки більш значним розміром і вагою (в порівнянні з легковими моделями),
- містким і комфортним внутрішнім салоном. У внутрішньому просторі таких транспортних засобів зможуть з комфортом розташуватися 4-7 пасажирів і водій. Є варіації з трьома рядами сидінь. Багато моделей оснащуються складним другим (і третім) рядом сидінь. Це дозволяє перевозити великогабаритні речі,
- респектабельним, престижним зовнішнім виглядом. Найкращі кросовери нічим не поступаються за привабливістю елітним позашляховим аналогам,
- зручністю управління. Водійське крісло в кросоверах розташоване вище, ніж в легкових автомобілях. Завдяки цьому водій отримує хороший огляд.
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