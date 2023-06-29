Самые популярные кроссоверы в Украине, которые можно приобрести за 300 тыс. грн

Автомобиль Volkswagen Touareg. Фото: google.com

Сейчас уже невозможно представить человечество без автомобилей. Особой востребованностью сегодня пользуются небольшие внедорожники, именуемые кроссоверами.

О 10 самых популярных кроссоверах в Украине, которые можно приобрести при бюджете 300 тыс. грн, пишет avtosota.

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На первом месте разместилась Hyundai Tucson. Эта модель выпускалась с 2005 по 2008 год, царит как самый распространенный претендент на рынке с почти 500 такими автомобилями, которые выставлены на продажу.

Автомобили Hyundai Tucson. Фото: google.com

На втором месте Nissan Qashqai, особенно модели 2007-2009 годов. Они привлекают внимание покупателей поразительным количеством доступных предложений — 230.

Автомобили Nissan Qashqai. Фото: google.com

А третью позицию занимает Mitsubishi Outlander 2005-2008 годов выпуска, который также претендует на первое место — около 220 автомобилей ждут новых владельцев.

Автомобиль Mitsubishi Outlander. Фото: google.com

Замыкают ТОП-10 доступных подержанных кроссоверов следующие претенденты:

Mazda CX-7, охватывающая 2007-2009 годы.

Suzuki Grand Vitara, появившийся на рынке в 2005-2008 годах.

Subaru Forester, охватывающий период с 2006 по 2010 год.

Chevrolet Captiva, грозный выбор с 2006 по 2008 год.

Kia Sportage, доступный для покупки с 2005 по 2009 год.

Kia Sorento, демонстрирующая модели, произведены в период с 2003 по 2008 год.

Volkswagen Touareg, покоривший сердца в 2003-2006 годах.

Главные преимущества кроссоверов

Современный автомобильный рынок переполнен транспортными средствами данного типа. Совершенно все производители стремятся предоставить своим покупателям качественный джип, который будет хорошо показывать себя и в городских условиях, и в случае выезда за пределы нормальных дорог. Сегодня дорогие и бюджетные кроссоверы в Украине находятся на пике популярности. Это обусловлено преимуществами автомобилей этого класса. Кроссоверы могут похвастаться:

неплохой проходимостью, снабженной высоким клиренсом (в некоторых случаях полным приводом),

хорошей безопасностью. Кроме наличия большого числа инновационных защитных систем, улучшенная защищенность данных авто обеспечивается благодаря более значительным размерам и весу (по сравнению с легковыми моделями),

вместительным и комфортным внутренним салоном. Во внутреннем пространстве таких транспортных средств смогут с комфортом разместиться 4-7 пассажиров и водитель. Есть вариации с тремя рядами сидений. Многие модели оснащаются складным вторым (и третьим) рядом сидений. Это позволяет перевозить крупногабаритные вещи,

респектабельным, престижным внешним видом. Лучшие кроссоверы ничем не уступают по привлекательности элитным внедорожным аналогам,

удобством управления. Водительское кресло в кроссоверах расположено выше, чем в легковых автомобилях. Благодаря этому водитель получает хороший обзор.

Напомним, недавно эксперты назвали ТОП-5 авто, которые чаще всего угоняют в Украине.