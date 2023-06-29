Самые популярные кроссоверы в Украине, которые можно приобрести за 300 тыс. грн

ТОП-10 кроссоверов в Украине, которые можно приобрести при бюджете 300 тыс. грн
Сейчас уже невозможно представить человечество без автомобилей. Особой востребованностью сегодня пользуются небольшие внедорожники, именуемые кроссоверами.
О 10 самых популярных кроссоверах в Украине, которые можно приобрести при бюджете 300 тыс. грн, пишет avtosota.
ТОП-10 кроссоверов в Украине.
На первом месте разместилась Hyundai Tucson. Эта модель выпускалась с 2005 по 2008 год, царит как самый распространенный претендент на рынке с почти 500 такими автомобилями, которые выставлены на продажу.
На втором месте Nissan Qashqai, особенно модели 2007-2009 годов. Они привлекают внимание покупателей поразительным количеством доступных предложений — 230.
А третью позицию занимает Mitsubishi Outlander 2005-2008 годов выпуска, который также претендует на первое место — около 220 автомобилей ждут новых владельцев.
Замыкают ТОП-10 доступных подержанных кроссоверов следующие претенденты:
- Mazda CX-7, охватывающая 2007-2009 годы.
- Suzuki Grand Vitara, появившийся на рынке в 2005-2008 годах.
- Subaru Forester, охватывающий период с 2006 по 2010 год.
- Chevrolet Captiva, грозный выбор с 2006 по 2008 год.
- Kia Sportage, доступный для покупки с 2005 по 2009 год.
- Kia Sorento, демонстрирующая модели, произведены в период с 2003 по 2008 год.
- Volkswagen Touareg, покоривший сердца в 2003-2006 годах.
Главные преимущества кроссоверов
Современный автомобильный рынок переполнен транспортными средствами данного типа. Совершенно все производители стремятся предоставить своим покупателям качественный джип, который будет хорошо показывать себя и в городских условиях, и в случае выезда за пределы нормальных дорог. Сегодня дорогие и бюджетные кроссоверы в Украине находятся на пике популярности. Это обусловлено преимуществами автомобилей этого класса. Кроссоверы могут похвастаться:
- неплохой проходимостью, снабженной высоким клиренсом (в некоторых случаях полным приводом),
- хорошей безопасностью. Кроме наличия большого числа инновационных защитных систем, улучшенная защищенность данных авто обеспечивается благодаря более значительным размерам и весу (по сравнению с легковыми моделями),
- вместительным и комфортным внутренним салоном. Во внутреннем пространстве таких транспортных средств смогут с комфортом разместиться 4-7 пассажиров и водитель. Есть вариации с тремя рядами сидений. Многие модели оснащаются складным вторым (и третьим) рядом сидений. Это позволяет перевозить крупногабаритные вещи,
- респектабельным, престижным внешним видом. Лучшие кроссоверы ничем не уступают по привлекательности элитным внедорожным аналогам,
- удобством управления. Водительское кресло в кроссоверах расположено выше, чем в легковых автомобилях. Благодаря этому водитель получает хороший обзор.
Напомним, недавно эксперты назвали ТОП-5 авто, которые чаще всего угоняют в Украине.