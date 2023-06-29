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ТОП-10 кроссоверов в Украине, которые можно приобрести при бюджете 300 тыс. грн

29 июня 2023 11:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Самые популярные кроссоверы в Украине, которые можно приобрести за 300 тыс. грн
Автомобиль Volkswagen Touareg. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сейчас уже невозможно представить человечество без автомобилей. Особой востребованностью сегодня пользуются небольшие внедорожники, именуемые кроссоверами.

О 10 самых популярных кроссоверах в Украине, которые можно приобрести при бюджете 300 тыс. грн, пишет avtosota.

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ТОП-10 кроссоверов в Украине.

На первом месте разместилась Hyundai Tucson. Эта модель выпускалась с 2005 по 2008 год, царит как самый распространенный претендент на рынке с почти 500 такими автомобилями, которые выставлены на продажу.

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Автомобили Hyundai Tucson. Фото: google.com

На втором месте Nissan Qashqai, особенно модели 2007-2009 годов. Они привлекают внимание покупателей поразительным количеством доступных предложений 230.

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Автомобили Nissan Qashqai. Фото: google.com

А третью позицию занимает Mitsubishi Outlander 2005-2008 годов выпуска, который также претендует на первое место около 220 автомобилей ждут новых владельцев.

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Автомобиль Mitsubishi Outlander. Фото: google.com

Замыкают ТОП-10 доступных подержанных кроссоверов следующие претенденты:

  • Mazda CX-7, охватывающая 2007-2009 годы.
  • Suzuki Grand Vitara, появившийся на рынке в 2005-2008 годах.
  • Subaru Forester, охватывающий период с 2006 по 2010 год.
  • Chevrolet Captiva, грозный выбор с 2006 по 2008 год.
  • Kia Sportage, доступный для покупки с 2005 по 2009 год.
  • Kia Sorento, демонстрирующая модели, произведены в период с 2003 по 2008 год.
  • Volkswagen Touareg, покоривший сердца в 2003-2006 годах.

Главные преимущества кроссоверов

Современный автомобильный рынок переполнен транспортными средствами данного типа. Совершенно все производители стремятся предоставить своим покупателям качественный джип, который будет хорошо показывать себя и в городских условиях, и в случае выезда за пределы нормальных дорог. Сегодня дорогие и бюджетные кроссоверы в Украине находятся на пике популярности. Это обусловлено преимуществами автомобилей этого класса. Кроссоверы могут похвастаться:

  • неплохой проходимостью, снабженной высоким клиренсом (в некоторых случаях полным приводом),
  • хорошей безопасностью. Кроме наличия большого числа инновационных защитных систем, улучшенная защищенность данных авто обеспечивается благодаря более значительным размерам и весу (по сравнению с легковыми моделями),
  • вместительным и комфортным внутренним салоном. Во внутреннем пространстве таких транспортных средств смогут с комфортом разместиться 4-7 пассажиров и водитель. Есть вариации с тремя рядами сидений. Многие модели оснащаются складным вторым (и третьим) рядом сидений. Это позволяет перевозить крупногабаритные вещи,
  • респектабельным, престижным внешним видом. Лучшие кроссоверы ничем не уступают по привлекательности элитным внедорожным аналогам,
  • удобством управления. Водительское кресло в кроссоверах расположено выше, чем в легковых автомобилях. Благодаря этому водитель получает хороший обзор.

Напомним, недавно эксперты назвали ТОП-5 авто, которые чаще всего угоняют в Украине.

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