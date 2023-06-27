ТОП 10 кращих авто з найбільшим пробігом без ремонту

Японські електромобілі мають одну з найвищих оцінок на світовому ринку. Фото: wikipedia

У рейтингу найнадійніших автомобілів світу останнього десятиріччя переміг перший сучасний електрокар масового виробництва. Причина — безпроблемна експлуатація машини.

Підготувало рейтинг кращих авто американське видання HotCars. Експерти відбирали претендентів на основі інформації авторитетних спеціалізованих ресурсів CR, Edmunds, KBB та RepairPal.

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ТОП 10 найнадійніших автомобілів світу

Nissan Leaf (2010 — дотепер) Lexus RX (2015 — дотепер) Toyota Corolla (2013 — дотепер) Honda Civic (2015 — дотепер) Hyundai Elantra (2020 — дотепер) Mazda MX-5 Miata (2015 — дотепер) Honda Accord (2012 — дотепер) Toyota 4Runner (2009 — дотепер) Toyota Prius (2009 — 2022 роки випуску) Toyota Highlander (2013 — дотепер)

Nissan Leaf випускається в Японії з 2010 року. Є першим сучасним електромобілем масового виробництва. Це найпродаваніший електрокар в Україні у 2017--2021 роках. Отримав високу оцінку американських експертів через загальну надійність авто. Взагалі японські електромобілі мають одну з найвищих оцінок на світовому ринку.

Toyota Highlander посіла 10 місце рейтингу. За оцінкою експертів, прогнозована надійність авто є 500 тис. км. Піднятися вище у ТОП 10 йому завадили вихід з ладу приводного валу та поломки рами крісла водія.

Раніше ми писали, що у 2023 році на українському авторинку продаж гібридних авто виріс більш ніж удвічі, причиною чого стала дорожнеча палива та дефіцит електроенергії внаслідок російської агресії.

Також повідомлялося, шо на аукціон Mecum виставили точну копію Бетмобіля з фільму "Бетмен" 1989 року. Автомобіль створений у 1996 році на базі Chevrolet.