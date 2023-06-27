ТОП 10 лучших авто с самым большим пробегом без ремонта

Японские электромобили имеют одну из самых высоких оценок на мировом рынке. Фото: wikipedia

В рейтинге самых надежных автомобилей мира в последнее десятилетие победил первый современный электрокар массового производства. Причина — беспроблемная эксплуатация машины.

Подготовило рейтинг лучших авто американское издание HotCars. Эксперты отбирали претендентов в ТОП на основе информации авторитетных специализированных ресурсов CR, Edmunds, KBB и RepairPal.

Читайте также:

ТОП 10 самых надежных автомобилей мира

Nissan Leaf (2010 — до сих пор) Lexus RX (2015 — до сих пор) Toyota Corolla (2013 — до сих пор) Honda Civic (2015 — до сих пор) Hyundai Elantra (2020 — до сих пор) Mazda MX-5 Miata (2015 — до сих пор) Honda Accord (2012 — до сих пор) Toyota 4Runner (2009 — до сих пор) Toyota Prius (2009 — 2022 годы выпуска) Toyota Highlander (2013 — до сих пор)

Nissan Leaf выпускается в Японии с 2010 года. Является первым современным электромобилем массового производства. Это самый продаваемый электрокар в Украине в 2017-2021 годах. Получил высокую оценку американских экспертов из-за общей надежности авто. Вообще японские электромобили имеют одну из самых высоких оценок на мировом рынке.

Toyota Highlander заняла 10 место в рейтинге. По оценке экспертов, прогнозируемая надежность авто составляет 500 тыс. км. Подняться выше в ТОП-10 ему помешали выход из строя приводного вала и поломки рамы водительского кресла.

Ранее мы писали, что в 2023 году на украинском авторынке продажи гибридных авто выросли более чем вдвое, причиной чего стала дороговизна топлива и дефицит электроэнергии в результате российской агрессии.

Также сообщалось, что на аукцион Mecum выставили точную копию Бэтмобиля из фильма "Бэтмен" 1989 года. Автомобиль создан в 1996 году на базе Шевроле.