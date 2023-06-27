ТОП 10 лучших авто с самым большим пробегом без ремонта

Рейтинг авто с самым большим пробегом без ремонта: ТОП 10
В рейтинге самых надежных автомобилей мира в последнее десятилетие победил первый современный электрокар массового производства. Причина — беспроблемная эксплуатация машины.
Подготовило рейтинг лучших авто американское издание HotCars. Эксперты отбирали претендентов в ТОП на основе информации авторитетных специализированных ресурсов CR, Edmunds, KBB и RepairPal.
ТОП 10 самых надежных автомобилей мира
- Nissan Leaf (2010 — до сих пор)
- Lexus RX (2015 — до сих пор)
- Toyota Corolla (2013 — до сих пор)
- Honda Civic (2015 — до сих пор)
- Hyundai Elantra (2020 — до сих пор)
- Mazda MX-5 Miata (2015 — до сих пор)
- Honda Accord (2012 — до сих пор)
- Toyota 4Runner (2009 — до сих пор)
- Toyota Prius (2009 — 2022 годы выпуска)
- Toyota Highlander (2013 — до сих пор)
Nissan Leaf выпускается в Японии с 2010 года. Является первым современным электромобилем массового производства. Это самый продаваемый электрокар в Украине в 2017-2021 годах. Получил высокую оценку американских экспертов из-за общей надежности авто. Вообще японские электромобили имеют одну из самых высоких оценок на мировом рынке.
Toyota Highlander заняла 10 место в рейтинге. По оценке экспертов, прогнозируемая надежность авто составляет 500 тыс. км. Подняться выше в ТОП-10 ему помешали выход из строя приводного вала и поломки рамы водительского кресла.
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