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Рейтинг авто с самым большим пробегом без ремонта: ТОП 10

27 июня 2023 15:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 10 лучших авто с самым большим пробегом без ремонта
Японские электромобили имеют одну из самых высоких оценок на мировом рынке. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В рейтинге самых надежных автомобилей мира в последнее десятилетие победил первый современный электрокар массового производства. Причина — беспроблемная эксплуатация машины.

Подготовило рейтинг лучших авто американское издание HotCars. Эксперты отбирали претендентов в ТОП на основе информации авторитетных специализированных ресурсов CR, Edmunds, KBB и RepairPal.

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ТОП 10 самых надежных автомобилей мира

  1. Nissan Leaf (2010 — до сих пор)
  2. Lexus RX (2015 — до сих пор)
  3. Toyota Corolla (2013 — до сих пор)
  4. Honda Civic (2015 — до сих пор)
  5. Hyundai Elantra (2020 — до сих пор)
  6. Mazda MX-5 Miata (2015 — до сих пор)
  7. Honda Accord (2012 — до сих пор)
  8. Toyota 4Runner (2009 — до сих пор)
  9. Toyota Prius (2009 — 2022 годы выпуска)
  10. Toyota Highlander (2013 — до сих пор)

Nissan Leaf выпускается в Японии с 2010 года. Является первым современным электромобилем массового производства. Это самый продаваемый электрокар в Украине в 2017-2021 годах. Получил высокую оценку американских экспертов из-за общей надежности авто. Вообще японские электромобили имеют одну из самых высоких оценок на мировом рынке.

Toyota Highlander заняла 10 место в рейтинге. По оценке экспертов, прогнозируемая надежность авто составляет 500 тыс. км. Подняться выше в ТОП-10 ему помешали выход из строя приводного вала и поломки рамы водительского кресла.

Ранее мы писали, что в 2023 году на украинском авторынке продажи гибридных авто выросли более чем вдвое, причиной чего стала дороговизна топлива и дефицит электроэнергии в результате российской агрессии.

Также сообщалось, что на аукцион Mecum выставили точную копию Бэтмобиля из фильма "Бэтмен" 1989 года. Автомобиль создан в 1996 году на базе Шевроле.

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