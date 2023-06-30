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Разгоняется до 100 за 3 секунды: ТОП 5 самых быстрых кроссоверов

30 июня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов
Кроссоверы также способны набирать до 100 км/час практически с места. Фото: uzr.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Внешне громоздкие кроссоверы могут быть очень быстрыми. Представляем пять самых быстрых серийных машин этого вида.

Tesla Model X Plaid

Фото: teslapronews
  • Мощность – 1020 л.с.
  • Разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды.
  • Максимальная скорость – 262 км/ч.

Aston Martin DBX 707

Фото: crifavto
  • Мощность – 707 л.с.
  • Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.
  • Максимальная скорость – 310 км/ч.

Ferrari Purosangue

Фото: wikimedia
  • Мощность – 725 л.с.
  • Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.
  • Максимальная скорость – 312 км/ч.

Lamborghini Urus Performante

Фото: hearstapps
  • Мощность – 666 л.с.
  • Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.
  • Максимальная скорость – 305 км/ч.

Porsche Cayenne Turbo GT

Фото: topgear
  • Мощность – 640 л.с.
  • Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.
  • Максимальная скорость – 304 км/ч.

Ранее мы писали, что в 2023 году на украинском авторынке продажи гибридных авто выросли более чем вдвое.

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Также сообщалось, что на аукцион Mecum выставили точную копию Бэтмобиля из фильма "Бэтмен" 1989 года.

 

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