ТОП 5 самых быстрых кроссоверов

Кроссоверы также способны набирать до 100 км/час практически с места. Фото: uzr.com.ua

Внешне громоздкие кроссоверы могут быть очень быстрыми. Представляем пять самых быстрых серийных машин этого вида.

Tesla Model X Plaid

Фото: teslapronews

Мощность – 1020 л.с.

Разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Максимальная скорость – 262 км/ч.

Aston Martin DBX 707

Фото: crifavto

Мощность – 707 л.с.

Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Максимальная скорость – 310 км/ч.

Ferrari Purosangue

Фото: wikimedia

Мощность – 725 л.с.

Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Максимальная скорость – 312 км/ч.

Lamborghini Urus Performante

Фото: hearstapps

Мощность – 666 л.с.

Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Максимальная скорость – 305 км/ч.

Porsche Cayenne Turbo GT

Фото: topgear

Мощность – 640 л.с.

Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Максимальная скорость – 304 км/ч.

Ранее мы писали, что в 2023 году на украинском авторынке продажи гибридных авто выросли более чем вдвое.

Читайте также:

Также сообщалось, что на аукцион Mecum выставили точную копию Бэтмобиля из фильма "Бэтмен" 1989 года.