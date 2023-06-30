Разгоняется до 100 за 3 секунды: ТОП 5 самых быстрых кроссоверов
30 июня 2023 20:40
Кроссоверы также способны набирать до 100 км/час практически с места. Фото: uzr.com.ua
Внешне громоздкие кроссоверы могут быть очень быстрыми. Представляем пять самых быстрых серийных машин этого вида.
Tesla Model X Plaid
- Мощность – 1020 л.с.
- Разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды.
- Максимальная скорость – 262 км/ч.
Aston Martin DBX 707
- Мощность – 707 л.с.
- Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.
- Максимальная скорость – 310 км/ч.
Ferrari Purosangue
- Мощность – 725 л.с.
- Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.
- Максимальная скорость – 312 км/ч.
Lamborghini Urus Performante
- Мощность – 666 л.с.
- Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.
- Максимальная скорость – 305 км/ч.
Porsche Cayenne Turbo GT
- Мощность – 640 л.с.
- Разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды.
- Максимальная скорость – 304 км/ч.
Ранее мы писали, что в 2023 году на украинском авторынке продажи гибридных авто выросли более чем вдвое.
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