Як користуватися українським посвідченням водія в ЄС

Біженці можуть вільно користуватися українськими посвідченнями водія в Європі. Фото: pixabay

Від початку повномасштабного російського вторгнення в країни Євросоюзу в'їхали близько 16 млн українців, багато хто з них на власних авто. Чи можуть вони користуватися українськими посвідченнями водія в Європі?

За повідомленням Головного сервісного центру МВС, в країнах ЄС дозволяється користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом.

Читайте також:

Щобільше, українські біженці можуть користуватися посвідченнями водія старого зразка:

які не мають терміну дії;

видані у вигляді книжечки в 1990-х роках.

Наразі водіям з такими правами, окрім документа для підтвердження особи, не потрібно додатково мати:

завірений переклад

міжнародне посвідчення водія.

Якщо термін дії українського посвідчення водія закінчився

Таким документом все одно дозволено користуватися в ЄС.

Якщо українське посвідчення водія втрачено

На період перебування під захистом, можна отримати без іспитів тимчасове посвідчення водія зразка ЄС.

Раніше ми писали про зміни, які відбулися у правилах користування українськими водійськими правами в Великій Британії.

Також повідомлялося, що з 1 липня суттєво зросли штрафи для водіїв за порушення правил у Польщі.