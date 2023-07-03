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Українське посвідчення водія в ЄС: важливі нюанси використання

3 липня 2023 11:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як користуватися українським посвідченням водія в ЄС
Біженці можуть вільно користуватися українськими посвідченнями водія в Європі. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Від початку повномасштабного російського вторгнення в країни Євросоюзу в'їхали близько 16 млн українців, багато хто з них на власних авто. Чи можуть вони користуватися українськими посвідченнями водія в Європі?

За повідомленням Головного сервісного центру МВС, в країнах ЄС дозволяється користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом.

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Щобільше, українські біженці можуть користуватися посвідченнями водія старого зразка:

  • які не мають терміну дії;
  • видані у вигляді книжечки в 1990-х роках.

Наразі водіям з такими правами, окрім документа для підтвердження особи, не потрібно додатково мати:

  • завірений переклад
  • міжнародне посвідчення водія.

Якщо термін дії українського посвідчення водія закінчився

Таким документом все одно дозволено користуватися в ЄС.

Якщо українське посвідчення водія втрачено

На період перебування під захистом, можна отримати без іспитів тимчасове посвідчення водія зразка ЄС.

Раніше ми писали про зміни, які відбулися у правилах користування українськими водійськими правами в Великій Британії.

Також повідомлялося, що з 1 липня суттєво зросли штрафи для водіїв за порушення правил у Польщі.

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