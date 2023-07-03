Як користуватися українським посвідченням водія в ЄС

Українське посвідчення водія в ЄС: важливі нюанси використання
Від початку повномасштабного російського вторгнення в країни Євросоюзу в'їхали близько 16 млн українців, багато хто з них на власних авто. Чи можуть вони користуватися українськими посвідченнями водія в Європі?
За повідомленням Головного сервісного центру МВС, в країнах ЄС дозволяється користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом.
Щобільше, українські біженці можуть користуватися посвідченнями водія старого зразка:
- які не мають терміну дії;
- видані у вигляді книжечки в 1990-х роках.
Наразі водіям з такими правами, окрім документа для підтвердження особи, не потрібно додатково мати:
- завірений переклад
- міжнародне посвідчення водія.
Якщо термін дії українського посвідчення водія закінчився
Таким документом все одно дозволено користуватися в ЄС.
Якщо українське посвідчення водія втрачено
На період перебування під захистом, можна отримати без іспитів тимчасове посвідчення водія зразка ЄС.
Раніше ми писали про зміни, які відбулися у правилах користування українськими водійськими правами в Великій Британії.
Також повідомлялося, що з 1 липня суттєво зросли штрафи для водіїв за порушення правил у Польщі.