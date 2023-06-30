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Дія українських водійських прав у Великій Британії: відбулися зміни

30 червня 2023 11:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Дія українських водійських прав у Великій Британії: нові правила
Дію українських водійських прав у Великій Британії подовжили на три роки. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У Великій Британії подовжили термін дії українських посвідчень водія. Новий британський закон набуває чинності 7 червня 2023 року.

Згідно з нормативним документом, українські біженці мають право керувати транспортними засобами з українськими правами на термін до трьох років після отримання статусу резидента. Правило поширюється на Англію, Шотландію та Уельс.

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Нова норма стосується українців, які перебувають у Великій Британії на підставі:

  • української сімейної схеми;
  • спонсорської схеми "Будинки для України";
  • української схеми продовження.

Також залишається право керувати авто з українськими посвідченнями при переході на інший тип візи, наприклад, Skilled Worker (Кваліфікований робітник).

Через три роки українські права потрібно буде обміняти на британські. Втім, для тих українців, які збираються залишитися в Великій Британії надовго, поміняти права можна й раніше.

Які правила діяли до цього

Раніше потрібно було міняти українські права на британські вже після 12 місяців перебування у Великій Британії.

Раніше ми писали, що з 1 липня суттєво зростуть штрафи для водіїв за порушення правил у Польщі.

Також повідомлялося, який тест провалюють 90% водіїв.

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