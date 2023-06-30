Дія українських водійських прав у Великій Британії: нові правила

Дію українських водійських прав у Великій Британії подовжили на три роки. Фото: pixabay

У Великій Британії подовжили термін дії українських посвідчень водія. Новий британський закон набуває чинності 7 червня 2023 року.

Згідно з нормативним документом, українські біженці мають право керувати транспортними засобами з українськими правами на термін до трьох років після отримання статусу резидента. Правило поширюється на Англію, Шотландію та Уельс.

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Нова норма стосується українців, які перебувають у Великій Британії на підставі:

української сімейної схеми;

спонсорської схеми "Будинки для України";

української схеми продовження.

Також залишається право керувати авто з українськими посвідченнями при переході на інший тип візи, наприклад, Skilled Worker (Кваліфікований робітник).

Через три роки українські права потрібно буде обміняти на британські. Втім, для тих українців, які збираються залишитися в Великій Британії надовго, поміняти права можна й раніше.

Які правила діяли до цього

Раніше потрібно було міняти українські права на британські вже після 12 місяців перебування у Великій Британії.

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