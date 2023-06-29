Регулярна перездача на водійські права в Україні: нюанси

В Україні водії вантажівок будуть перездавати на права кожні п'ять років. Фото: УНІАН

Влада планує переоформити усі посвідчення водіїв в Україні. Кого це торкнеться, та хто буде повинен перездавати на права кожні п’ять та 10-15 років.

Вперше про ідею тотального апгрейду водійських посвідчень розповіла заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко ще наприкінці минулого року.

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українці будуть зобов’язані переоформляти свої водійські посвідчення кожні 10-15 років (точний термін ще не узгодили).

водії-професіонали транспортних компаній будуть підтверджувати свої права раз на п’ять років.

При цьому законодавці посилаються на аналогічні правила Європейського Союзу. Тому розглянемо, як цей процес відбувається в ЄС, зокрема у Польщі .

Як водії-професіонали підтверджують свої права в ЄС

Відповідно до директиви Європарламенту та Ради ЄС 2003/59/ЄС від 15.07.2003, кожен водій повинен мати підтвердження закінчення періодичного навчання на перевезення вантажів, т.зв. Код 95.

Що таке Код 95

Код 95 – це періодичні підготовчі курси підвищення чи підтвердження кваліфікації, медична та психологічна перевірки для водіїв багатотонних транспортних засобів.

Курс запроваджений з метою забезпечення безпеки руху. Дуже часто водії, які відкривають категорії на вантажні автомобілі, довгий час не їздять на багатотонних машинах. Або їздять, але не на тих авто, котрі зараз працюють у ЄС – Euro 5, Euro 6.

Тривалість навчання за Код 95

Кожен водій, який відкрив категорію "С" до 09.09.2009, може пройти короткий курс навчання (SO), тривалістю 5 днів й без іспиту , та отримати Код 95.

, та отримати Код 95. Водій, який відкрив категорію "С" після 09.09.2009, зобов'язаний один раз пройти довгий курс навчання (KWP). Він триває в середньому 4 тижні. Потім потрібно скласти іспит , який містить 30 питань.

Термін дії Код-95

Код 95 дійсний протягом 5 років. Для водіїв у віці понад 60 років медицину та психолога необхідно проходити кожні 30 місяців.

Довгий курс Код 95 (KWP) проходять лише раз, а потім кожні 5 років також підтверджують кваліфікацію.

Який буде діяти порядок підтвердження водійських посвідчень для працівників транспортних компаній в Україні, та чи буде документ визнаватися у ЄС, побачимо вже скоро.

Раніше ми писали, яке правило часто порушують українські водії та отримують штраф до 1,4 тис. грн та втрата водійських прав.

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