Авто в Україні — армія отримає машини з правим кермом

Водій медичної евакуації за кермом. Фото: armyinform

В Україні легалізували використання автомобілів з правим кермом. Такий дозвіл отримали військовослужбовці під час воєнного стану.

Про таке рішення Верховної Ради України (ВРУ) повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Йдеться про проєкт закону №9238, який вносить відповідні зміни у ст. 29 закону "Про дорожній рух". Його ухвалили за основу та в цілому.

Як пояснюють автори ініціативи, в Україні існує критична потреба у транспорті, здатному долати бездоріжжя, а також які наділені високою прохідністю та хорошою маневреністю. Серед них: пікапи, броньовані автомобілі, реанімобілі, позашляховики та мікроавтобуси.

Велику кількість такого транспорту можна придбати у Великій Британії та Японії, але в цих країнах — лівосторонній рух, тому у машин — праве розташування керма. Українські волонтери практично вичерпали європейський ринок транспорту такого типу, тоді як ці дві країни могли би стати великим джерелом постачання такого авто.

Зазначається, що закон дозволяє участь у дорожньому русі транспорту із правим розташуванням керма для офіційних формувань Збройних сил України на час дії воєнного стану, а також упродовж 90 днів після його завершення.

Більше про авто

Нагадаємо, в Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

Також ми писали, що у Польщі на водіїв чекають нові штрафи, які запрацюють з 1 липня поточного року. Для декого покарання може сягнути 7 тис. злотих (близько 61,6 тис. грн).