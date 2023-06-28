Авто в Украине — армия получит машины с правым рулем

Водитель медицинской эвакуации за рулем. Фото: armyinform

В Украине легализовали использование автомобилей с правым рулем. Такое разрешение получили военнослужащие во время военного положения.

О таком решении Верховной Рады Украины (ВРУ) сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Авто с правым рулем в Украине

Речь идет о проекте закона №9238, который вносит соответствующие изменения в ст. 29 закона "О дорожном движении". Его приняли за основу и в целом.

Как объясняют авторы инициативы, в Украине существует критическая потребность в транспорте, способном преодолевать бездорожье, а также наделенные высокой проходимостью и хорошей маневренностью. Среди них: пикапы, бронированные автомобили, реанимобили, внедорожники и микроавтобусы.

Большое количество такого транспорта можно приобрести в Великобритании и Японии, но в этих странах — левостороннее движение, поэтому у машин — правое расположение руля. Украинские волонтеры практически исчерпали европейский рынок такого типа транспорта, тогда как эти две страны могли бы стать большим источником поставки такого авто.

Закон разрешает участие в дорожном движении транспорта с правым расположением руля для официальных формирований Вооруженных сил Украины на время действия военного положения, а также в течение 90 дней после его завершения.

Больше об авто

Напомним, в Украине планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские автомобили. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).

Также мы писали, что в Польше водителей ждут новые штрафы, которые заработают с 1 июля текущего года. Для некоторых наказание может достичь 7 тыс. злотых (около 61,6 тыс. грн).