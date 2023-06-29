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Регулярная пересдача водительских прав в Украине: подробности

29 июня 2023 12:59
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Регулярная пересдача водительских прав в Украине: нюансы
В Украине водители грузовиков будут пересдавать на права каждые пять лет. Фото: УНИАН
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Власти планируют переоформить все водительские удостоверения в Украине. Кого это коснется и кто будет должен пересдавать на права каждые пять и 10-15 лет.

Впервые об идее тотального апгрейда водительских удостоверений рассказала заместитель председателя Комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко еще в конце прошлого года.

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Сообщалось о законопроекте, согласно которому

  • украинцы будут обязаны переоформлять свои водительские удостоверения каждые 10-15 лет (точный срок еще не согласован).
  • водители-профессионалы транспортных компаний будут подтверждать свои права раз в пять лет.

При этом законодатели ссылаются на подобные правила Европейского Союза. Поэтому рассмотрим, как этот процесс налажен в ЕС, в частности, в Польше.

Как водители-профессионалы подтверждают свои права в ЕС

  • Согласно директиве Европарламента и Совета ЕС 2003/59/ЕС от 15.07.2003 каждый водитель должен иметь подтверждение окончания периодического обучения на перевозку грузов, т.н. Код-95.

Что такое Код-95

  • Код 95 – периодические подготовительные курсы повышения или подтверждения квалификации, медицинская и психологическая проверка для водителей многотонных транспортных средств.
  • Курс введен в целях обеспечения безопасности движения. Очень часто водители, открывающие категории на грузовые автомобили, долгое время не ездят на многотонных машинах. Или ездят, но не на авто, которые сейчас работают в ЕС – Euro 5, Euro 6.

Продолжительность обучения по Код 95

  • Каждый водитель, открывший категорию "С" до 09.09.2009, может пройти короткий курс обучения (SO), продолжительностью 5 дней и без экзамена, и получить Код-95.
  • Водитель, открывший категорию "С" после 09.09.2009, обязан один раз пройти длинный курс обучения (KWP). Он длится в среднем 4 недели. После этого нужно сдать экзамен, состоящий из 30 вопросов.

Срок действия Код-95

  • Код-95 действителен в течение 5 лет. Для водителей старше 60 лет медицину и психолога необходимо проходить каждые 30 месяцев.
  • Долгий курс Код-95 (KWP) проходят только один раз, а затем каждые 5 лет также подтверждают квалификацию.

Какой будет действовать порядок подтверждения водительских удостоверений для работников транспортных компаний в Украине и будет ли документ признаваться в ЕС, увидим уже скоро.

Ранее мы писали, какое правило часто нарушают украинские водители и получают штраф до 1,4 тыс. грн и теряет водительские права.

Также сообщалось, что в Украине легализовали авто с правым рулем.

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