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Кому в Украине придется пересдавать на права каждые 10-15 лет

27 июня 2023 09:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кому в Украине придется пересдавать на права каждые 10-15 лет
Преподаватель в автошколе. Фото: Autoschoolsigma
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недавно в Украине сообщили о планах осуществить комплексное переоформление всех водительских удостоверений. Людям придется пересдавать на права каждые 10-15 лет.

Об этом сообщает Avtosota, со ссылкой на слова заместителя главы Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлии Клименко.

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Пересдача на водительские права в Украине

Клименко рассказала, что процесс переоформления также будет включать требование водителей транспортных компаний подтверждать свои права каждые пять лет. По ее словам, это соответствует правилам, действующим в ЕС,

Согласно законодательству, украинцам придется переоформлять свои водительские удостоверения каждые 10-15 лет. Такие изменения хотят ввести для того, чтобы водители знали актуальные знания. К тому же пересдача поможет украинцам повысить безопасность дорожного движения.

Упрощение процесса получения водительского удостоверения в Украине

Ранее в Украине решили упростить получение водительского удостоверения. Люди могут забрать права в любом городе, независимо от того, где они закончили обучение.

Такой подход имеет цель сделать процесс более удобным для лиц, которые хотят получить или обновить свои удостоверения.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в этом году внесут много изменений в процесс получения водительских прав. Это делается с целью сделать процедуру более прозрачной.

Также мы писали, что водительские удостоверения, срок действия которых завершился, можно законно использовать до конца действия военного положения в Украине. Также в этот период разрешается управлять грузовиками водителям, имеющим удостоверение категории В.

Добавим, украинцы, выезжающие за пределы страны на своем авто или планирующие за границей арендовать машину, могут заранее оформить международное водительское удостоверение. Минреинтеграции сообщили, как получить такие водительские права.

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