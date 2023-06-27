Кому в Україні доведеться перездавати на права кожні 10-15 років

Викладач у автошколі. Фото: Autoschoolsigma

Нещодавно в Україні повідомили про плани здійснити комплексне переоформлення всіх водійських посвідчень. Людям доведеться перездавати на права кожні 10-15 років.

Про це повідомляє Avtosota, з посиланням на слова заступниці голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлії Клименко.

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Перездача на водійські права в Україні

Клименко розповіла, що процес переоформлення також включатиме вимогу до водіїв транспортних компаній підтверджувати свої права кожні п’ять років. За її словами, це відповідає правилам, які діють в ЄС,

Відповідно до законодавства, українцям доведеться переоформляти свої водійські посвідчення кожні 10-15 років. Такі зміни хочуть запровадити для того, аби водії знали актуальні знання. До того ж перездача допоможе українцям підвищити безпеку дорожнього руху.

Спрощення процесу отримання водійського посвідчення в Україні

Раніше в Україні вирішили спростити отримання водійського посвідчення. Люди можуть забрати права у будь-якому місті, незалежно від того, де вони закінчили навчання.

Такий підхід має на меті зробити процес більш зручним для осіб, які хочуть отримати або поновити свої посвідчення.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що цьогоріч внесуть багато змін до процесу отримання водійських прав. Це робиться з метою зробити процедуру прозорішою.

Також ми писали, що посвідчення водія, термін дії яких завершився, можна законно використовувати до кінця дії воєнного стану в Україну. Також у цей період дозволяється керувати вантажівками тим водіям, які мають посвідчення категорії В.

Додамо, українці, які виїжджають за межі країни на своєму авто або планують за кордоном орендувати машину, можуть заздалегідь оформити міжнародне посвідчення водія. Мінреінтеграції повідомили, як отримати такі водійські права.