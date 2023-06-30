Действие украинских водительских прав в Великобритании: новые правила

Действие украинских водительских прав в Великобритании: произошли изменения
В Великобритании продлили срок действия украинских водительских удостоверений. Новый британский закон вступает в силу 7 июня 2023 года.
Согласно нормативному документу, украинские беженцы вправе управлять транспортными средствами с украинскими правами на срок до трех лет после получения статуса резидента. Правило распространяется на Англию, Шотландию и Уэльс.
Новая норма касается украинцев, которые находятся в Великобритании на основании:
- украинской семейной схемы;
- спонсорской схемы "Дома для Украины";
- украинской схемы продления.
Также остается право управлять автомобилем с украинскими удостоверениями при переходе на другой тип визы, например, Skilled Worker (Квалифицированный работник).
Через три года украинские права нужно будет обменять на британские. Впрочем, для украинцев, которые собираются остаться в Великобритании надолго, поменять права можно и раньше.
Какие правила действовали до этого
Раньше нужно было менять украинские права на британские уже после 12 месяцев пребывания в Великобритании.
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