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Действие украинских водительских прав в Великобритании: произошли изменения

30 июня 2023 11:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Действие украинских водительских прав в Великобритании: новые правила
Действие украинских водительских прав в Великобритании продлили на три года. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Великобритании продлили срок действия украинских водительских удостоверений. Новый британский закон вступает в силу 7 июня 2023 года.

Согласно нормативному документу, украинские беженцы вправе управлять транспортными средствами с украинскими правами на срок до трех лет после получения статуса резидента. Правило распространяется на Англию, Шотландию и Уэльс.

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Новая норма касается украинцев, которые находятся в Великобритании на основании:

  • украинской семейной схемы;
  • спонсорской схемы "Дома для Украины";
  • украинской схемы продления.

Также остается право управлять автомобилем с украинскими удостоверениями при переходе на другой тип визы, например, Skilled Worker (Квалифицированный работник).

Через три года украинские права нужно будет обменять на британские. Впрочем, для украинцев, которые собираются остаться в Великобритании надолго, поменять права можно и раньше.

Какие правила действовали до этого

Раньше нужно было менять украинские права на британские уже после 12 месяцев пребывания в Великобритании.

Ранее мы писали, что с 1 июля существенно возрастут штрафы для водителей за нарушение правил в Польше.

Также сообщалось, какой тест проваливают 90% водителей.

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