Як правильно проїхати перехрестя з круговим рухом

Водії часто припускаються помилок під час проїзду перехрестя з круговим рухом. Фото: dozor.kharkov.ua

Проїзд перехресть з круговим рухом викликає запитання навіть у досить досвідчених водіїв. Отже, розглянемо, які правила діють у такому випадку.

Згідно зі ст. 41 закону "Про дорожній рух", перевага на перехрестях з круговим рухом надається транспорту, який вже рухаються по колу.

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В'їзд на кругове перехрестя

Потрібно переконатися, що транспорту, який рухається кільцем, немає.

В'їжджати на перехрестя можна з будь-якого ряду.

При русі кільцем не потрібно включати поворотники.

Покажчики повороту слід вмикати лише при перебудові на іншу смугу або з'їзді з кола.

Заїжджати на це перехрестя можна з будь-якого ряду, але потрібно надавати перевагу тим, хто вже їде по колу.

Виїзд з кругового перехрестя

Виїжджати рекомендовано з крайніх правих смуг, якщо немає знаків або розмітки, які забороняють це робити.

Виїзд з кола з інших полос також не забороняється, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою та не створює перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

При взаємному перевлаштуванні в одну смугу на колі діє правило "правої руки".

Якщо ви проґавили потрібний з’їзд та знаходитесь на середній або внутрішній смузі кола, потрібно пропустити тих, хто рухається по правій.

Щоб не створювати перешкод іншим учасникам руху своєю зупинкою, можна зробити ще один заїзд по колу.

У разі ДТП винним буде водій синього автомобіля, який не надав переваги тому, хто їхав по правому ряду.

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