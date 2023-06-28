Штраф 8500 грн: за що його виписують водіям в Україні

Водія оштрафують, якщо бодай один з його пасажирів раптом не забажає пристебнутись ременем безпеки.Фото: УНІАН

Згідно з українськими ПДР, водій зобов’язаний гарантувати безпеку усіх пасажирів авто. Тобто саме водій відповідальний за те, щоб усі були пристебнуті ременями безпеки, зокрема пасажири на задніх сидіннях.

Підкреслюємо, водіям взагалі заборонено розпочинати рух, якщо бодай один пасажир раптом не забажає пристебнутись ременем. Втім, з цього правила є винятки. Наприклад, якщо пасажиром є людина з інвалідністю, яка фізично не може пристібатись ременем безпеки.

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За невикористання ременя безпеки водій карається штрафом:

перше порушення спричиняє – 510 грн;

у разі ДТП – від 2400 грн до 8,5 тис. грн.

Водій також сплачує штраф, якщо його пасажири не пристебнуті ременями безпеки. Так, якщо чотири пасажири не пристебнуті ременями безпеки, водія оштрафують на 2,4 тис. грн.

Не забувайте, що сьогодні користуватися ременями безпеки повинні навіть водії таксі та інструктори автошкіл.

За що ще виписують великі штрафи

За водіння у стані алкогольного сп’яніння накладаються штрафи:

17 тис. грн із позбавленням водійського посвідчення на один рік;

34 тис. грн з позбавленням посвідчення водія на три роки – за повторне затримання;

51 тис. грн із позбавленням прав на 10 років та конфіскацією автомобіля – за затримання двічі упродовж одного року;

40,8 тис. грн – якщо водій відмовляється від огляду за фактом сп’яніння.

За неправильне паркування накладаються штрафи: