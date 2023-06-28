Штраф 8500 грн: за что его выписывают водителям в Украине

Водителя оштрафуют, если хотя бы один из его пассажиров вдруг не захочет пристегнуться ремнем безопасности. Фото: УНИАН

Согласно украинским ПДД, водитель обязан обеспечить безопасность всех пассажиров авто. То есть водитель ответственен за то, чтобы все были пристегнуты ремнями безопасности, в том числе пассажиры на задних сиденьях.

Подчеркиваем, водителям вообще запрещено приступать к движению, если хотя бы один пассажир вдруг не захочет пристегнуться ремнем. Впрочем, из этого правила есть исключения. Например, если пассажиром является человек с инвалидностью, который физически не может пристегиваться ремнем безопасности.

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За неиспользование ремня безопасности водитель карается штрафом:

первое нарушение — 510 грн;

при ДТП — от 2400 грн до 8,5 тыс. грн.

Водитель также платит штраф, если его пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности. Так, если четыре пассажира не пристегнуты ремнями безопасности, водителя оштрафуют на 2,4 тыс. грн.

Не забывайте, что сегодня пользоваться ремнями безопасности должны даже водители такси и инструкторы автошкол.

За что еще выписывают большие штрафы

За вождение в состоянии алкогольного опьянения налагаются штрафы:

17 тыс. грн с лишением водительского удостоверения на один год;

34 тыс. грн с лишением водительского удостоверения на три года — за повторное задержание;

51 тыс. грн с лишением прав на 10 лет и конфискацией автомобиля — за задержание дважды в течение одного года;

40,8 тыс. грн — если водитель отказывается от осмотра по факту опьянения.

За неправильную парковку налагаются штрафы: