Как правильно проехать перекресток с круговым движением

Водители часто допускают ошибки при проезде перекрестка с круговым движением. Фото: dozor.kharkov.ua

Проезд перекрестков с круговым движением вызывает вопросы даже у достаточно опытных водителей. Итак, рассмотрим, какие правила действуют в данном случае.

Согласно ст. 41 закона "О дорожном движении", предпочтение на перекрестках с круговым движением отдается транспорту, который уже двигается по кругу.

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Въезд на круговой перекресток

Нужно убедиться, что движущегося по кольцу транспорта нет.

Въезжать на перекресток можно из любого ряда.

При движении кольцом не следует включать поворотники.

Указатели поворота следует включать только при перестройке на другую полосу или на съезде из круга.

Заезжать на этот перекресток можно из любого ряда, но нужно отдавать предпочтение тем, кто уже едет по кругу.

Выезд с кругового перекрестка

Выезжать рекомендовано из крайне правых полос, если нет знаков или разметки, которые запрещают это делать.

Выезд из круга с других полос также не запрещается, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и не создает препятствий транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа.

При взаимном переустройстве в одну полосу действует правило "правой руки".

Если вы упустили нужный съезд и находитесь на средней или внутренней полосе круга, нужно пропустить тех, кто двигается по правой.

Чтобы не создавать помех другим участникам движения своей остановкой, можно совершить еще один заезд по кругу.

В случае ДТП виноватым будет водитель синего автомобиля, который не отдал преимущество ехавшему по правому ряду.

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