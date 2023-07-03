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Украинское водительское удостоверение в ЕС: важные нюансы использования

3 июля 2023 11:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как пользоваться украинским водительским удостоверением в ЕС
Беженцы могут свободно пользоваться украинскими водительскими удостоверениями в Европе. Фото: pixabay
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

С начала полномасштабного российского вторжения в страны Евросоюза въехали около 16 млн украинцев, многие из них на собственных авто. Могут ли они пользоваться украинскими водительскими удостоверениями в Европе?

По сообщению Главного сервисного центра МВД, в странах ЕС разрешается пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой.

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Более того, украинские беженцы могут пользоваться водительскими удостоверениями старого образца:

  • не имеющие срока действия;
  • изданные в виде книжечки в 1990-х годах.

Водителям с такими правами, кроме документа для подтверждения личности, не нужно дополнительно иметь:

  • заверенный перевод
  • международное водительское удостоверение.

Если срок действия украинского водительского удостоверения закончился

Таким документом все равно можно пользоваться в ЕС.

Если украинское водительское удостоверение потеряно

На период пребывания под защитой, можно получить без экзаменов временное водительское удостоверение образца ЕС.

Ранее мы писали об изменениях, которые произошли в правилах пользования украинскими водительскими правами в Великобритании.

Также сообщалось, что с 1 июля существенно выросли штрафы для водителей за нарушение правил в Польше.

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