Как пользоваться украинским водительским удостоверением в ЕС

Украинское водительское удостоверение в ЕС: важные нюансы использования
С начала полномасштабного российского вторжения в страны Евросоюза въехали около 16 млн украинцев, многие из них на собственных авто. Могут ли они пользоваться украинскими водительскими удостоверениями в Европе?
По сообщению Главного сервисного центра МВД, в странах ЕС разрешается пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой.
Более того, украинские беженцы могут пользоваться водительскими удостоверениями старого образца:
- не имеющие срока действия;
- изданные в виде книжечки в 1990-х годах.
Водителям с такими правами, кроме документа для подтверждения личности, не нужно дополнительно иметь:
- заверенный перевод
- международное водительское удостоверение.
Если срок действия украинского водительского удостоверения закончился
Таким документом все равно можно пользоваться в ЕС.
Если украинское водительское удостоверение потеряно
На период пребывания под защитой, можно получить без экзаменов временное водительское удостоверение образца ЕС.
Ранее мы писали об изменениях, которые произошли в правилах пользования украинскими водительскими правами в Великобритании.
Также сообщалось, что с 1 июля существенно выросли штрафы для водителей за нарушение правил в Польше.