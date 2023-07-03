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ТОП 9 ненадійних седанів та універсалів: типові поломки та вартість ремонту

3 липня 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 9 найненадійніших седанів та універсалів
Часто водії скаржаться на несправності гальм, електроніки, акумуляторів та двигунів. Фото: pexels
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Серед найпроблемніших седанів та універсалів представницького класу багато моделей, які користуються популярністю серед українців. Придбати такі вживані авто в Україні можна за помірний кошт, але варто пам’ятати про подальші розходи на ремонт.

Рейтинг склали фахівці британського видання What Car? на основі опитування 25 тис. власників авто у Великій Британії, які перерахували несправності за останніх два роки та повідомили про суми, витрачені на ремонт.

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1. Jaguar XE (2015 – досі)

На несправності авто поскаржилися 48% власників авто.

Найчастіші скарги на поломки:

  • гальм;
  • двигуна;
  • електроніки;
  • вихлопної системи.

Варто сказати, що 42% авто відремонтували за гарантією безплатно. Для інших ремонт коштував в середньому близько 950 дол.

Ціни на вживаний Jaguar XE в Україні – в середньому 18 тис. дол.

2. Mercedes-Benz C-Class з бензиновим мотором (2014-2021)

На несправності авто поскаржилися 46% власників авто.

Найчастіші скарги на поломки:

  • акумулятора;
  • підвіски;
  • двигуна;
  • вихлопної системи;
  • електроніки.

Лише 14% водіїв змогли безплатно відремонтувати авто за гарантією. Для інших ремонт коштував 630–1200 дол.

Ціни на вживаний бензиновий Mercedes-Benz C-Class в Україні – 10–14 тис. дол.

3. Mercedes-Benz C-Class із дизельним мотором (2014-2021)

На несправності авто поскаржилися 44% власників авто.

Найчастіші скарги на поломки:

  • електроніки;
  • двигуна.

Лише 23% водіїв змогли безплатно відремонтувати авто за гарантією. Для інших ремонт коштував 380–1900 дол.

Ціни на вживаний дизельний Mercedes-Benz C-Class в Україні – від 4 тис. дол.

4. Mazda 6

На несправності авто поскаржилися 42% власників авто.

Найчастіші скарги на поломки:

  • електроніки;
  • підвіски;
  • акумулятора;
  • інформаційно-розважальної системи.

Для водіїв ремонт коштував 120–630 дол.

Ціни на вживану дизельну Mazda 6 в Україні – від 4,6 тис. дол.

5. Volkswagen Passat (2005-2015)

На несправності авто поскаржилися 40% власників авто.

Найчастіші скарги на поломки:

  • гальм;
  • електроніки;
  • акумулятора;
  • двигуна;
  • світла в салоні.

Для водіїв ремонт коштував 600–1200 дол.

Ціни на вживаний Volkswagen Passat в Україні – від 4,5 тис. дол.

6. Volvo V70 (2007-2016)

На несправності авто поскаржилися 39% власників авто.

Найчастіші скарги на поломки:

  • акумулятора;
  • гальм;
  • кондиціонера;
  • коробки передач;
  • двигуна.

Для водіїв ремонт коштував в середньому 380 дол.

Ціни на вживану Volvo V70 в Україні – від 6 тис. дол.

7. BMW 3-Series (2005-2012)

На несправності авто поскаржилися 35% власників авто.

Найчастіші скарги на поломки:

  • акумулятора;
  • підвіски;
  • гальм;
  • кузова.

Лише 6% водіїв змогли безплатно відремонтувати авто за гарантією. Для інших ремонт коштував 950 дол.

Ціни на вживану BMW 3-Series в Україні – від 5,6 тис. дол.

8. Mercedes-Benz C-Class (2007-2014)

На несправності авто поскаржилися 30% власників авто.

Найчастіші скарги на поломки:

  • двигуна;
  • підвіски.

Для водіїв ремонт коштував 630–1200 дол.

Ціни на вживаний Mercedes-Benz C-Class в Україні – від 8,2 тис. дол.

9. Audi A4 (2015 – досі)

На несправності авто поскаржилися 22% власників авто.

Надійність моделі попереднього покоління була вищою – лише 14% власників старішого A4 заявили про поломки.

Найчастіші скарги на несправності:

  • підвіски;
  • електроніки;
  • паливної системи;
  • двигуна;
  • зчеплення;
  • навігації.

Для водіїв ремонт коштував до 1900 дол.

Ціни на вживану Audi A4 в Україні – від 8,4 тис. дол.

Раніше ми писали про кращі преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни.

Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.

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