ТОП 9 найненадійніших седанів та універсалів

ТОП 9 ненадійних седанів та універсалів: типові поломки та вартість ремонту
Серед найпроблемніших седанів та універсалів представницького класу багато моделей, які користуються популярністю серед українців. Придбати такі вживані авто в Україні можна за помірний кошт, але варто пам’ятати про подальші розходи на ремонт.
Рейтинг склали фахівці британського видання What Car? на основі опитування 25 тис. власників авто у Великій Британії, які перерахували несправності за останніх два роки та повідомили про суми, витрачені на ремонт.
1. Jaguar XE (2015 – досі)
На несправності авто поскаржилися 48% власників авто.
Найчастіші скарги на поломки:
- гальм;
- двигуна;
- електроніки;
- вихлопної системи.
Варто сказати, що 42% авто відремонтували за гарантією безплатно. Для інших ремонт коштував в середньому близько 950 дол.
Ціни на вживаний Jaguar XE в Україні – в середньому 18 тис. дол.
2. Mercedes-Benz C-Class з бензиновим мотором (2014-2021)
На несправності авто поскаржилися 46% власників авто.
Найчастіші скарги на поломки:
- акумулятора;
- підвіски;
- двигуна;
- вихлопної системи;
- електроніки.
Лише 14% водіїв змогли безплатно відремонтувати авто за гарантією. Для інших ремонт коштував 630–1200 дол.
Ціни на вживаний бензиновий Mercedes-Benz C-Class в Україні – 10–14 тис. дол.
3. Mercedes-Benz C-Class із дизельним мотором (2014-2021)
На несправності авто поскаржилися 44% власників авто.
Найчастіші скарги на поломки:
- електроніки;
- двигуна.
Лише 23% водіїв змогли безплатно відремонтувати авто за гарантією. Для інших ремонт коштував 380–1900 дол.
Ціни на вживаний дизельний Mercedes-Benz C-Class в Україні – від 4 тис. дол.
4. Mazda 6
На несправності авто поскаржилися 42% власників авто.
Найчастіші скарги на поломки:
- електроніки;
- підвіски;
- акумулятора;
- інформаційно-розважальної системи.
Для водіїв ремонт коштував 120–630 дол.
Ціни на вживану дизельну Mazda 6 в Україні – від 4,6 тис. дол.
5. Volkswagen Passat (2005-2015)
На несправності авто поскаржилися 40% власників авто.
Найчастіші скарги на поломки:
- гальм;
- електроніки;
- акумулятора;
- двигуна;
- світла в салоні.
Для водіїв ремонт коштував 600–1200 дол.
Ціни на вживаний Volkswagen Passat в Україні – від 4,5 тис. дол.
6. Volvo V70 (2007-2016)
На несправності авто поскаржилися 39% власників авто.
Найчастіші скарги на поломки:
- акумулятора;
- гальм;
- кондиціонера;
- коробки передач;
- двигуна.
Для водіїв ремонт коштував в середньому 380 дол.
Ціни на вживану Volvo V70 в Україні – від 6 тис. дол.
7. BMW 3-Series (2005-2012)
На несправності авто поскаржилися 35% власників авто.
Найчастіші скарги на поломки:
- акумулятора;
- підвіски;
- гальм;
- кузова.
Лише 6% водіїв змогли безплатно відремонтувати авто за гарантією. Для інших ремонт коштував 950 дол.
Ціни на вживану BMW 3-Series в Україні – від 5,6 тис. дол.
8. Mercedes-Benz C-Class (2007-2014)
На несправності авто поскаржилися 30% власників авто.
Найчастіші скарги на поломки:
- двигуна;
- підвіски.
Для водіїв ремонт коштував 630–1200 дол.
Ціни на вживаний Mercedes-Benz C-Class в Україні – від 8,2 тис. дол.
9. Audi A4 (2015 – досі)
На несправності авто поскаржилися 22% власників авто.
Надійність моделі попереднього покоління була вищою – лише 14% власників старішого A4 заявили про поломки.
Найчастіші скарги на несправності:
- підвіски;
- електроніки;
- паливної системи;
- двигуна;
- зчеплення;
- навігації.
Для водіїв ремонт коштував до 1900 дол.
Ціни на вживану Audi A4 в Україні – від 8,4 тис. дол.
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