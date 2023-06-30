Рейтинг лояльності до автобрендів: несподівані результати

Абсолютним лідером лояльності покупців став бренд Tesla, найбільш втратила Toyota. Фото: pixabay

Експерти визначали, які бренди авто водії купують собі знову. Результати виявилися досить цікавими.

Американська компанія S&P Global Mobility провела опитування власників авто різних марок. Експертів цікавило, наскільки автомобілісти готові знову купити машину того ж бренду, який він має зараз. Окремо опитували власників масових та преміальних марок.

Читайте також:

У підсумку, абсолютним лідером стала Tesla, позаяк 68% власників цих електрокарів заявили про намір знову придбати авто того ж виробника. Цей же бренд лідирує й у преміальному сегменті.

До п'ятірки лідерів також потрапили

BMW;

Mercedes-Benz;

Lexus;

Cadillac.

Лідером масового сегмента є Ford (59,5%). На другій позиції – Chevrolet (57,1%).

За ними йдуть:

Subaru;

Nissan;

Kia;

Hyundai.

Сильно знизилася лояльність до бренду Toyota, який за рік опустився з другого місця у рейтингу на сьоме.

Наскільки надійні Tesla та Toyota

Цікаво порівняти результати опитування на лояльність з дослідженням якості авто за 2023 рік. Рейтинг якості складає американська компанія J.D. Power на основі відгуків водіїв про проблеми з машинами.

В результаті марки автомобілів ранжуються за кількістю поломок на 100 авто. Так от, Tesla має 257 несправностей на 100 авто, а у Toyota їх набагато менше – 194. Хоча за лояльністю покупців про таке й не подумаєш, що говорить про високу кваліфікацію маркетологів Ілона Маска.

Також ми писали, що у рейтингу найнадійніших автомобілів світу останнього десятиріччя переміг перший сучасний електрокар масового виробництва.