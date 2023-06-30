Рейтинг лояльности к автобрендам: неожиданные результаты

Абсолютным лидером лояльности покупателей стал бренд Tesla, больше всех потеряла Toyota. Фото: pixabay

Эксперты определяли, какие бренды авто водители покупают себе снова. Результаты оказались достаточно интересными.

Американская компания S&P Global Mobility провела опрос владельцев авто разных марок. Экспертов интересовало, насколько автомобилисты готовы снова купить машину того же бренда, который у них есть сейчас. Отдельно опросили владельцев массовых и премиальных марок.

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В итоге, абсолютным лидером стала Tesla, поскольку 68% владельцев этих электрокаров заявили о намерении снова приобрести автомобиль того же производителя. Этот же бренд лидирует и в премиальном сегменте.

В пятерку лидеров также попали

BMW;

Mercedes-Benz;

Lexus;

Кадиллак.

Лидером массового сегмента является Ford (59,5%). На второй позиции – Шевроле (57,1%).

За ними следуют:

Subaru;

Nissan;

Kia;

Hyundai.

Сильно снизилась лояльность к бренду Toyota, который всего за год опустилась со второго места в рейтинге на седьмое.

Насколько надежны Tesla и Toyota

Интересно сравнить результаты опроса на лояльность с исследованием качества авто за 2023 год. Рейтинг качества составляет американская компания JD Power на основе отзывов водителей о проблемах с машинами.

В результате марки автомобилей ранжируются по количеству поломок на 100 автомобилей. Так вот, Tesla имеет 257 неисправностей на 100 авто , а Toyota гораздо меньше – 194. Хотя по лояльности покупателей о таком и не подумаешь, что говорит о высокой квалификации маркетологов Илона Маска.

Также мы писали, что в рейтинге самых надежных автомобилей мира последнего десятилетия победил первый современный электрокар массового производства.