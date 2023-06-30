Рейтинг лояльности к автобрендам: неожиданные результаты

Какие марки авто покупают снова: рейтинг лояльности к брендам
Эксперты определяли, какие бренды авто водители покупают себе снова. Результаты оказались достаточно интересными.
Американская компания S&P Global Mobility провела опрос владельцев авто разных марок. Экспертов интересовало, насколько автомобилисты готовы снова купить машину того же бренда, который у них есть сейчас. Отдельно опросили владельцев массовых и премиальных марок.
В итоге, абсолютным лидером стала Tesla, поскольку 68% владельцев этих электрокаров заявили о намерении снова приобрести автомобиль того же производителя. Этот же бренд лидирует и в премиальном сегменте.
В пятерку лидеров также попали
- BMW;
- Mercedes-Benz;
- Lexus;
- Кадиллак.
Лидером массового сегмента является Ford (59,5%). На второй позиции – Шевроле (57,1%).
За ними следуют:
- Subaru;
- Nissan;
- Kia;
- Hyundai.
Сильно снизилась лояльность к бренду Toyota, который всего за год опустилась со второго места в рейтинге на седьмое.
Насколько надежны Tesla и Toyota
Интересно сравнить результаты опроса на лояльность с исследованием качества авто за 2023 год. Рейтинг качества составляет американская компания JD Power на основе отзывов водителей о проблемах с машинами.
В результате марки автомобилей ранжируются по количеству поломок на 100 автомобилей. Так вот, Tesla имеет 257 неисправностей на 100 авто , а Toyota гораздо меньше – 194. Хотя по лояльности покупателей о таком и не подумаешь, что говорит о высокой квалификации маркетологов Илона Маска.
Также мы писали, что в рейтинге самых надежных автомобилей мира последнего десятилетия победил первый современный электрокар массового производства.