Світовий рейтинг надійності нових авто: найгірші та найкращі машини

Найнадійнішим авто 2023 року став Nissan Maxima. Фото: InfoCar

Найгірші показники за останні 37 років. Такими були висновки традиційного дослідження якості нових авто у 2023-му.

Рейтинг складала американська компанія J.D. Power методом опитування власників нових автомобілів. У водіїв з’ясовували кількість поломок на 100 авто певної марки. Результати 2023 року вражають – в середньому 192 несправності на 100 машин.

Читайте також:

Наразі ми спостерігаємо низхідний тренд. За весь 2021 рік було зафіксовано 162 поломки, а у 2022-му – вже 180. При тому, що у 2023-й ще не закінчився.

J.D. Power: початкове дослідження якості авто в США

Лідери антирейтингу авто 2023

Експерти відзначають проблеми з електронікою, Android Auto та мультимедіа в автомобілях. Головним чином статистику зіпсували електромобілі. У гонитві за вподобання клієнтів автовиробники сильно поспішають запроваджувати оновлення, що негативно відбивається на якості.

Найбільш схильним до поломок виявився Lucid. Представницька машина встигла зібрати 340 поломок на 100 авто. За ним йдуть Polestar – 313, Rivian – 282 та Tesla – 257.

Відповідно найбільш стабільними виявилися бренди, які не мають електромобілей у модельному ряду. При цьому на багатьох з цих авто досі не встановлена найновіша електроніка. Отже, кращими серед ненадійних авто стали Dodge зі 140 несправностями на 100 авто, Ram – 141 та Alfa Romeo – 143.

Рейтинг найнадійніших авто 2023

Абсолютний лідер — Nissan Maxima

Автомобілі

малі — Kia Rio;

малі преміальні — Audi A3;

компактні — Kia Forte/Cerato;

компактні преміальні — Lexus IS;

середньорозмірні — Toyota Camry;

середньорозмірні преміальні — Kia Stinger;

повнорозмірні — Geneis G80;

повнорозмірні преміальні — BMW 8 Series.

Мінівени — Kia Carnival

Спорткари

компактні — Mini Cooper;

середньорозмірні — Chevrolet Camaro;

преміальні — Chevrolet Corvette.

Кросовери

субкомпактні — Buick Encore;

субкомпактні преміальні — Audi Q3;

компактні — Chevrolet Equinox;

компактні преміальні — Alfa Romeo Stelvio;

середньорозмірні — Nissan Murano;

середньорозмірні преміальні — Lexus GX;

повнорозмірні — Toyota 4Runner;

повнорозмірні преміальні — Cadillac XT6.

Позашляховики

повнорозмірні — Chevrolet Tahoe;

повнорозмірні преміальні — Cadillac Escalade.

Пікапи

середньорозмірні — Ford Ranger і Jeep Gladiator;

повнорозмірні — Ram 1500.

Раніше ми писали, про ТОП 5 найпотужніших автомобілів, доступних в Україні, та скільки вони коштують. Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці.