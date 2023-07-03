ТОП 9 самых ненадежных седанов и универсалов

Часто водители жалуются на неисправность тормозов, электроники, аккумуляторов и двигателей. Фото: pexels

Среди проблемных седанов и универсалов представительского класса много моделей, которые пользуются популярностью среди украинцев. Приобрести такие подержанные авто в Украине можно за умеренные средства, но стоит помнить о дальнейших расходах на ремонт.

Рейтинг составили специалисты британского издания What Car? на основе опроса 25 тыс. владельцев авто в Великобритании, которые перечислили неисправности за последние два года и сообщили о суммах, потраченных на ремонт.

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1. Jaguar XE (2015 – до сих пор)

На неисправности авто пожаловались 48% автовладельцев.

Частые жалобы на поломки:

тормозов;

двигателя;

электроники;

выхлопной системы

Следует сказать, что 42% авто отремонтировали по гарантии бесплатно. Для остальных ремонт стоил в среднем около 950 долларов.

Цены на б/у Jaguar XE в Украине – в среднем 18 тыс. дол.

2. Mercedes-Benz C-Class с бензиновым мотором (2014-2021)

На неисправности авто пожаловались 46% владельцев авто.

Частые жалобы на поломки:

аккумулятора;

подвески;

двигателя;

выхлопной системы;

электроники.

Только 14% водителей смогли бесплатно отремонтировать авто по гарантии. Для других ремонт стоил 630-1200 долларов.

Цены на подержанный бензиновый Mercedes-Benz C-Class в Украине – 10–14 тыс. дол.

3. Mercedes-Benz C-Class с дизельным мотором (2014-2021)

На неисправности авто пожаловались 44% владельцев авто.

Частые жалобы на поломки:

электроники;

двигателя.

Только 23% водителей смогли бесплатно отремонтировать авто по гарантии. Для других ремонт стоил 380–1900 долларов.

Цены на дизельный Mercedes-Benz C-Class в Украине – от 4 тыс. дол.

4. Мазда 6

На неисправности авто пожаловались 42% владельцев авто.

Частые жалобы на поломки:

электроники;

подвески;

аккумулятора;

информационно развлекательной системы.

Для водителей ремонт стоил 120-630 долларов.

Цены на подержанную дизельную Mazda 6 в Украине – от 4,6 тыс. дол.

5. Volkswagen Passat (2005-2015)

На неисправности авто пожаловались 40% автовладельцев.

Частые жалобы на поломки:

тормозов;

электроники;

аккумулятора;

двигателя;

света в салоне.

Для водителей ремонт стоил 600-1200 долларов.

Цены на б/у Volkswagen Passat в Украине – от 4,5 тыс. дол.

6. Volvo V70 (2007-2016)

На неисправности авто пожаловались 39% владельцев авто.

Частые жалобы на поломки:

аккумулятора;

тормозов;

кондиционера;

коробки;

двигателя.

Для водителей ремонт стоил в среднем 380 долларов.

Цены на б/у Volvo V70 в Украине – от 6 тыс. дол.

7. BMW 3-Series (2005-2012)

На неисправности авто пожаловались 35% владельцев авто.

Частые жалобы на поломки:

аккумулятора;

подвески;

тормозов;

кузова.

Только 6% водителей смогли бесплатно отремонтировать авто по гарантии. Для остальных ремонт стоил 950 долларов.

Цены на б/у BMW 3-Series в Украине – от 5,6 тыс. дол.

8. Mercedes-Benz C-Class (2007-2014)

На неисправности авто пожаловались 30% владельцев авто.

Частые жалобы на поломки:

двигателя;

подвески.

Для водителей ремонт стоил 630-1200 долларов.

Цены на б/у Mercedes-Benz C-Class в Украине – от 8,2 тыс. дол.

9. Audi A4 (2015 – до сих пор)

На неисправности авто пожаловались 22% владельцев авто.

Надежность модели предыдущего поколения была выше – только 14% владельцев более старшего A4 жаловались на поломки.

Частые жалобы на неисправности:

подвески;

электроники;

топливной системы;

двигателя;

сцепление;

навигации.

Для водителей ремонт стоил до 1900 долларов.

Цены на подержанную Audi A4 в Украине – от 8,4 тыс. дол.

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