ТОП 9 самых ненадежных седанов и универсалов

ТОП 9 ненадежных седанов и универсалов: типичные поломки и стоимость ремонта
Среди проблемных седанов и универсалов представительского класса много моделей, которые пользуются популярностью среди украинцев. Приобрести такие подержанные авто в Украине можно за умеренные средства, но стоит помнить о дальнейших расходах на ремонт.
Рейтинг составили специалисты британского издания What Car? на основе опроса 25 тыс. владельцев авто в Великобритании, которые перечислили неисправности за последние два года и сообщили о суммах, потраченных на ремонт.
1. Jaguar XE (2015 – до сих пор)
На неисправности авто пожаловались 48% автовладельцев.
Частые жалобы на поломки:
- тормозов;
- двигателя;
- электроники;
- выхлопной системы
Следует сказать, что 42% авто отремонтировали по гарантии бесплатно. Для остальных ремонт стоил в среднем около 950 долларов.
Цены на б/у Jaguar XE в Украине – в среднем 18 тыс. дол.
2. Mercedes-Benz C-Class с бензиновым мотором (2014-2021)
На неисправности авто пожаловались 46% владельцев авто.
Частые жалобы на поломки:
- аккумулятора;
- подвески;
- двигателя;
- выхлопной системы;
- электроники.
Только 14% водителей смогли бесплатно отремонтировать авто по гарантии. Для других ремонт стоил 630-1200 долларов.
Цены на подержанный бензиновый Mercedes-Benz C-Class в Украине – 10–14 тыс. дол.
3. Mercedes-Benz C-Class с дизельным мотором (2014-2021)
На неисправности авто пожаловались 44% владельцев авто.
Частые жалобы на поломки:
- электроники;
- двигателя.
Только 23% водителей смогли бесплатно отремонтировать авто по гарантии. Для других ремонт стоил 380–1900 долларов.
Цены на дизельный Mercedes-Benz C-Class в Украине – от 4 тыс. дол.
4. Мазда 6
На неисправности авто пожаловались 42% владельцев авто.
Частые жалобы на поломки:
- электроники;
- подвески;
- аккумулятора;
- информационно развлекательной системы.
Для водителей ремонт стоил 120-630 долларов.
Цены на подержанную дизельную Mazda 6 в Украине – от 4,6 тыс. дол.
5. Volkswagen Passat (2005-2015)
На неисправности авто пожаловались 40% автовладельцев.
Частые жалобы на поломки:
- тормозов;
- электроники;
- аккумулятора;
- двигателя;
- света в салоне.
Для водителей ремонт стоил 600-1200 долларов.
Цены на б/у Volkswagen Passat в Украине – от 4,5 тыс. дол.
6. Volvo V70 (2007-2016)
На неисправности авто пожаловались 39% владельцев авто.
Частые жалобы на поломки:
- аккумулятора;
- тормозов;
- кондиционера;
- коробки;
- двигателя.
Для водителей ремонт стоил в среднем 380 долларов.
Цены на б/у Volvo V70 в Украине – от 6 тыс. дол.
7. BMW 3-Series (2005-2012)
На неисправности авто пожаловались 35% владельцев авто.
Частые жалобы на поломки:
- аккумулятора;
- подвески;
- тормозов;
- кузова.
Только 6% водителей смогли бесплатно отремонтировать авто по гарантии. Для остальных ремонт стоил 950 долларов.
Цены на б/у BMW 3-Series в Украине – от 5,6 тыс. дол.
8. Mercedes-Benz C-Class (2007-2014)
На неисправности авто пожаловались 30% владельцев авто.
Частые жалобы на поломки:
- двигателя;
- подвески.
Для водителей ремонт стоил 630-1200 долларов.
Цены на б/у Mercedes-Benz C-Class в Украине – от 8,2 тыс. дол.
9. Audi A4 (2015 – до сих пор)
На неисправности авто пожаловались 22% владельцев авто.
Надежность модели предыдущего поколения была выше – только 14% владельцев более старшего A4 жаловались на поломки.
Частые жалобы на неисправности:
- подвески;
- электроники;
- топливной системы;
- двигателя;
- сцепление;
- навигации.
Для водителей ремонт стоил до 1900 долларов.
Цены на подержанную Audi A4 в Украине – от 8,4 тыс. дол.
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