5 авто, которые сложно продать в Украине

Украинских водителей отпугивает дороговизна обслуживания подержанных авто. Фото: hvylya

При покупке авто следует обращать внимание на возможность дальнейшей перепродажи машины. Но в Украине определенные марки подержанных автомобилей продать почти невозможно, разве что на запчасти.

О причинах низкой стоимости при перепродаже некоторых авто в Украине написала Avtosota.

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