5 авто, которые сложно продать в Украине

Теряют в цене: 5 автомобилей, которые сложно продать в Украине
4 июля 2023 11:14
Украинских водителей отпугивает дороговизна обслуживания подержанных авто. Фото: hvylya
При покупке авто следует обращать внимание на возможность дальнейшей перепродажи машины. Но в Украине определенные марки подержанных автомобилей продать почти невозможно, разве что на запчасти.
О причинах низкой стоимости при перепродаже некоторых авто в Украине написала Avtosota.
Читайте также:
BMW X6
- Дорогое техобслуживание 4,4 л бензинового двигателя с двойным турбонаддувом, особенно версии N63.
Volkswagen Tiguan
- Дорогое техобслуживание двигателя, особенно когда требуется капитальный ремонт.
- Проблемы с трансмиссией.
Lexus RX450h
- Когда этот гибридный автомобиль достигает примерно десятилетнего возраста, время автономной работы начинает уменьшаться, а замена батареи стоит дорого.
Cadillac Escalade
- Внедорожник просто не приспособлен к украинским условиям.
- Расход бензина этого авто — от 11.2 до 18.1 л на 100 км, а украинские водители обычно предпочитают топливную экономичность.
Volvo S80
- Дефицит запчастей для двигателей этой модели в Украине.
Ранее мы публиковали ТОП 10 б/у машин с уникальными надежными двигателями, которые намного переживут свои авто.
Также сообщалось о важных нюансах пользования украинскими водительскими удостоверениями в Евросоюзе.