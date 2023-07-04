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Теряют в цене: 5 автомобилей, которые сложно продать в Украине

4 июля 2023 11:14
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
5 авто, которые сложно продать в Украине
Украинских водителей отпугивает дороговизна обслуживания подержанных авто. Фото: hvylya
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

При покупке авто следует обращать внимание на возможность дальнейшей перепродажи машины. Но в Украине определенные марки подержанных автомобилей продать почти невозможно, разве что на запчасти.

О причинах низкой стоимости при перепродаже некоторых авто в Украине написала Avtosota.

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BMW X6

  • Дорогое техобслуживание 4,4 л бензинового двигателя с двойным турбонаддувом, особенно версии N63.

Volkswagen Tiguan

  • Дорогое техобслуживание двигателя, особенно когда требуется капитальный ремонт.
  • Проблемы с трансмиссией.

Lexus RX450h

  • Когда этот гибридный автомобиль достигает примерно десятилетнего возраста, время автономной работы начинает уменьшаться, а замена батареи стоит дорого.

Cadillac Escalade

  • Внедорожник просто не приспособлен к украинским условиям.
  • Расход бензина этого авто — от 11.2 до 18.1 л на 100 км, а украинские водители обычно предпочитают топливную экономичность.

Volvo S80

  • Дефицит запчастей для двигателей этой модели в Украине.

Ранее мы публиковали ТОП 10 б/у машин с уникальными надежными двигателями, которые намного переживут свои авто.

Также сообщалось о важных нюансах пользования украинскими водительскими удостоверениями в Евросоюзе.

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