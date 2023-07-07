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ТОП-3 найкращих гібридних авто у 2023 році

7 липня 2023 16:15
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Кращі гібридні авто у 2023 році: ТОП 3
Торік частка електромобілів та гібридів у Європі перевищила 20%. Фото: hevcars
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

 

Сьогодні майже усі відомі автомобільні бренди виробляють гібридні машини. Деякі споживачі віддають перевагу таким авто перед повністю електричними через відсутність хвилювань щодо запасу ходу.

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В Україні гібриди популярні ще й з причин постійного подорожчання пального. Так у червні 2023 року гібриди зайняли частку 18% на вітчизняному авторинку.

Отже, експерти What car? обрали найкращі автомобілі цього класу, щоб покупець міг уникнути дорогої помилки. Пропонуємо трійку лідерів.

1. Lexus NX 450h+

Фото: edmunds

Має досить великий запас ходу на електриці — 72 км. Авто добре керувати, а його інтер’єру важко дорікнути.

  • Максимальна швидкість: 200 км/год
  • Сумарна потужність: 309 к.с.
  • Електропотужність : 235 к.с.

2. Audi A3 Sportback 40 TFSIe

Фото: wikipedia

Mercedes A-Class A250e має трохи дешевшу покупну ціну та дещо кращий запас ходу лише на електроприводі – 75 км проти 67 в Audi A3 Sportback 40 TFSIe. Але ж A3 набагато вишуканіша та краща у керуванні.

  • Максимальна швидкість 227 км/год
  • Сумарна потужність: 204 к.с.
  • Електропотужність: 109 к.с.

3. Skoda Octavia 1.4 TSI iV Estate

Фото: carmagazine

Octavia iV у змішаному циклі витрачає лише 1.2 л/100 км. Важливо, що це поєднується з комфортною поїздкою, великою кількістю стандартного обладнання та достатньо містким багажником.

  • Максимальна швидкість: 220 км/год
  • Сумарна потужність: 204 к.с.
  • Електропотужність: 114 к.с.

Раніше ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою покупки гібридів.

Також стало відомо, скільки коштує перший електромобіль Xiaomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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