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Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу електрокарів, – ЗМІ

28 липня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу електрокарів, – ЗМІ
Журналісти мають намір звернутися до суду, щоб Tesla покарали за махінації з некоректними даними про запас ходу. Фото: autoua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Журналісти Reuters стверджують, що спіймали Ілона Маска на брехні. Вони мають докази, як компанія Tesla навмисно завищувала дані про запас ходу своїх електромобілів.

В статті йдеться про те, що начебто сам генеральний директор Tesla Ілон Маск особисто розпорядився підробляти результати вимірювання запасу ходу своїх електромобілів за допомогою циклу EPA.

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Навіщо завищувати запас ходу

Маск таким чином хотів зробити електрокари Tesla привабливішими в очах клієнтів, ніж прямі конкуренти автовиробника. Адже запас ходу є чи не найголовнішим показником, на який звертають увагу покупці електричних машин.

Обман триває вже кілька років. З цією метою навіть написали алгоритм для далекоміра, який і демонстрував водіям завищені оцінки запасу ходу.

Якими будуть наслідки для Tesla

Реальний запас ходу електромобілів Tesla перевірили експерти порталу Recurrent. Результат приголомшив багатьох. Виявилося, що електрокарі Tesla проїжджають в середньому на 40% менше від офіційно заявленого запасу ходу. А взимку цей показник взагалі падає ще на 15%.

Журналісти Reuters будуть звертатися до суду для покарання компанії Tesla за брехню. В Tesla зберігають зовні олімпійський спокій та поки не коментують оприлюднений компромат.

Раніше ми писали про ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році. Також повідомляли, на що українці звертають особливу увагу при виборі авто.

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