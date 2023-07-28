Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу електрокарів, – ЗМІ
Журналісти Reuters стверджують, що спіймали Ілона Маска на брехні. Вони мають докази, як компанія Tesla навмисно завищувала дані про запас ходу своїх електромобілів.
В статті йдеться про те, що начебто сам генеральний директор Tesla Ілон Маск особисто розпорядився підробляти результати вимірювання запасу ходу своїх електромобілів за допомогою циклу EPA.
Навіщо завищувати запас ходу
Маск таким чином хотів зробити електрокари Tesla привабливішими в очах клієнтів, ніж прямі конкуренти автовиробника. Адже запас ходу є чи не найголовнішим показником, на який звертають увагу покупці електричних машин.
Обман триває вже кілька років. З цією метою навіть написали алгоритм для далекоміра, який і демонстрував водіям завищені оцінки запасу ходу.
Якими будуть наслідки для Tesla
Реальний запас ходу електромобілів Tesla перевірили експерти порталу Recurrent. Результат приголомшив багатьох. Виявилося, що електрокарі Tesla проїжджають в середньому на 40% менше від офіційно заявленого запасу ходу. А взимку цей показник взагалі падає ще на 15%.
Журналісти Reuters будуть звертатися до суду для покарання компанії Tesla за брехню. В Tesla зберігають зовні олімпійський спокій та поки не коментують оприлюднений компромат.
Раніше ми писали про ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році. Також повідомляли, на що українці звертають особливу увагу при виборі авто.