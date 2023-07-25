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Ілон Маск прогнозує подальше зниження цін на електрокари Tesla

25 липня 2023 13:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Електрокари Tesla: Ілон Маск прогнозує подальше зниження цін
Ілон Маск пішов на зниження цін електроавтомобілів Tesla заради збільшення обсягів виробництва. Фото: Wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Голова ради директорів Tesla Inc. Ілон Маск остаточно пожертвував рентабельністю заради збільшення обсягів виробництва. Під час обговорення результатів компанії за II квартал 2023 року він натякнув на подальше зниження цін на електрокари Tesla.

За підсумками шести місяців 2023 року американський виробник електротранспорту Tesla поставила на ринок понад 889 тис. машин, що перевищує сукупні продажі електрокарів Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz та Porsche, повідомляє УкрАвтопром.

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У 2023 році Tesla міняла ціни на свою продукцію багато разів

  • У середині січня Tesla знизила ціни на модельний ряд до 18%. Перед тим автогігант не виконав прогноз поставок на 2022 рік та втратив дві третини ринкової вартості.
  • На початку квітня, ціни на Model S та Model X знову знизилися, а через два тижні було зменшено вартість Model Y.

Така стратегія компанії призвела до рекордних поставок у другому кварталі 2023 року – 466 140 авто по всьому світу. Водночас ціна акцій Tesla зросла майже на 140%.

Так, рентабельність виробництва знизилася з 26% торік до 17% у 2023-му. Але Маск вважає, що ця жертва на користь обсягів виробництва має сенс.

Раніше ми писали, що компанія Ford радикально знизила ціни на свої повністю електричні вантажівки F-150 Lightning. Наразі базовий варіант моделі коштуватиме трохи менш як 40 000 доларів.

Також повідомляли, що В Україну за перші пів року 2023-го ввезли рекордну кількість електрокарів.

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