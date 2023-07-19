В Україну імпортували рекордну кількість електрокарів за півроку

Рекордна кількість: стало відомо, скільки електрокарів імпортували в Україну за пів року
В Україні зросла кількість автомобільного імпорту серед електрокарів. Відтак, за перші пів року в 2023 році ввезли рекордну кількість таких моделей.
Про це повідомляє Опендатамедіа.
Скільки імпортували електрокарів
Повідомляється, що за пів року 2023 в Україну імпортували 12 844 електричні автівки.
"За пів року 2023-го в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів — 12 844 автівки. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора рази більше, аніж за весь 2021-й", — йдеться у повідомленні.
Разом з тим зростає і частка імпорту серед електрокарів. Якщо у 2021 році вона сягала лише 1,3%, то вже за пів року 2023-го частка імпортованих моделей авто становила 7,2% від загальної кількості.
Найпопулярніші моделі електрокарів в Україні
ТОП-3 популярних марок електроавто у 2023 серед українців:
- VOLKSWAGEN;
- TESLA;
- NISSAN.
Як зазначають у матеріалі, стабільно найбільш затребуваною моделлю вже третій рік залишається NISSAN LEAF.
Нагадаємо, ми писали про ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році.
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