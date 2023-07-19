В Україну імпортували рекордну кількість електрокарів за півроку

Дівчина й електрокар. Фото: teksomolika на Freepik

В Україні зросла кількість автомобільного імпорту серед електрокарів. Відтак, за перші пів року в 2023 році ввезли рекордну кількість таких моделей.

Про це повідомляє Опендатамедіа.

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Повідомляється, що за пів року 2023 в Україну імпортували 12 844 електричні автівки.

"За пів року 2023-го в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів — 12 844 автівки. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора рази більше, аніж за весь 2021-й", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим зростає і частка імпорту серед електрокарів. Якщо у 2021 році вона сягала лише 1,3%, то вже за пів року 2023-го частка імпортованих моделей авто становила 7,2% від загальної кількості.

Найпопулярніші моделі електрокарів в Україні

ТОП-3 популярних марок електроавто у 2023 серед українців:

VOLKSWAGEN;

TESLA;

NISSAN.

Як зазначають у матеріалі, стабільно найбільш затребуваною моделлю вже третій рік залишається NISSAN LEAF.

Повідомлення Опендатамедіа. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали про ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році.

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