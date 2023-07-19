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Рекордна кількість: стало відомо, скільки електрокарів імпортували в Україну за пів року

19 липня 2023 12:14
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Козюк Тетяна
редактор
В Україну імпортували рекордну кількість електрокарів за півроку
Дівчина й електрокар. Фото: teksomolika на Freepik
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні зросла кількість автомобільного імпорту серед електрокарів. Відтак, за перші пів року в 2023 році ввезли рекордну кількість таких моделей.

Про це повідомляє Опендатамедіа

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Скільки імпортували електрокарів

Повідомляється, що за пів року 2023 в Україну імпортували 12 844 електричні автівки. 

"За пів року 2023-го в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів — 12 844 автівки. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора рази більше, аніж за весь 2021-й", — йдеться у повідомленні. 

Разом з тим зростає і частка імпорту серед електрокарів. Якщо у 2021 році вона сягала лише 1,3%, то вже за пів року 2023-го частка імпортованих моделей авто становила 7,2% від загальної кількості. 

Найпопулярніші моделі електрокарів в Україні

ТОП-3 популярних марок електроавто у 2023 серед українців:

  • VOLKSWAGEN;
  • TESLA;
  • NISSAN.

Як зазначають у матеріалі, стабільно найбільш затребуваною моделлю вже третій рік залишається NISSAN LEAF.

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Повідомлення Опендатамедіа. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали про ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році.

Також стало відомо, скільки коштує перший електромобіль Xiaomi.

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