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Рекордное количество: стало известно, сколько электрокаров импортировали в Украину за полгода

19 июля 2023 12:14
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Козюк Татьяна
редактор
В Украину импортировали рекордное количество электрокаров за полгода
Девушка и электрокар. Фото: teksomolika на Freepik
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине выросло количество автомобильного импорта среди электрокаров. Следовательно, за первые полгода в 2023 году ввезли рекордное количество таких моделей.

Об этом сообщает Опендатамедиа.

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Сообщается, что за полгода 2023 года в Украину импортировали 12 844 электрических автомобиля.

"За полгода 2023 года в Украину ввезли рекордное количество электрокаров — 12 844 автомобиля. Это почти столько же, как за весь прошлый год, и в полтора раза больше, чем за весь 2021 год", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, растет и доля импорта среди электрокаров. Если в 2021 году она достигала лишь 1,3%, то уже за полгода 2023 года доля импортированных моделей авто составила 7,2% от общего количества.

Самые популярные модели электрокаров в Украине

Топ-3 популярные марки электроавто в 2023 среди украинцев:

  • VOLKSWAGEN;
  • TESLA;
  • NISSAN.

Как отмечают в материале, наиболее востребованной моделью уже третий год остается NISSAN LEAF.

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Сообщение Опендатамедиа. Фото: скриншот

Напомним, мы писали о ТОП-3 семейных электрокарах в Украине в 2023 году.

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