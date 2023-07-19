В Украину импортировали рекордное количество электрокаров за полгода

Рекордное количество: стало известно, сколько электрокаров импортировали в Украину за полгода
В Украине выросло количество автомобильного импорта среди электрокаров. Следовательно, за первые полгода в 2023 году ввезли рекордное количество таких моделей.
Об этом сообщает Опендатамедиа.
Сколько импортировали электрокаров
Сообщается, что за полгода 2023 года в Украину импортировали 12 844 электрических автомобиля.
"За полгода 2023 года в Украину ввезли рекордное количество электрокаров — 12 844 автомобиля. Это почти столько же, как за весь прошлый год, и в полтора раза больше, чем за весь 2021 год", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, растет и доля импорта среди электрокаров. Если в 2021 году она достигала лишь 1,3%, то уже за полгода 2023 года доля импортированных моделей авто составила 7,2% от общего количества.
Самые популярные модели электрокаров в Украине
Топ-3 популярные марки электроавто в 2023 среди украинцев:
- VOLKSWAGEN;
- TESLA;
- NISSAN.
Как отмечают в материале, наиболее востребованной моделью уже третий год остается NISSAN LEAF.
Напомним, мы писали о ТОП-3 семейных электрокарах в Украине в 2023 году.
Также стало известно, сколько стоит первый электромобиль Xiaomi.