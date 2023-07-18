ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році
Електрокари стають популярнішими в Україні — недавно було встановлено черговий рекорд за кількість проданих електромобілів на внутрішньому ринку. І все частіше електричні машини розглядаються українцями як сімейні авто.
За даними Укравтопром, у червні українці придбали 4,6 тис. нових та вживаних електрокарів. Що майже на 92% більше ніж у травні 2022-го та на 15% — ніж у травні цього року.
Експерти Top Gear склали рейтинг найкращих сімейних електрокарів. Пропонуємо розглянути трійку лідерів.
1. Mustang Mach-E
Характеристики
- електричний позашляховик;
- сучасний дизайн;
- має великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з програмним забезпеченням Ford SYNC 4A;
- підтримує швидку зарядку;
- запас ходу понад 480 км.
Ціна на вторинному ринку в Україні від 37 тис. дол.
2. Hyundai Ioniq 5
Характеристики
- електричний компактний кросовер;
- задній привід (RWD);
- повний привід (AWD);
- запас ходу до 507 км;
- запас ходу лише у місті до 710 км.
Ціна на вторинному ринку в Україні від 35,9 тис. дол.
3. KIA EV6
Характеристики
- електричний кросовер класу "К2";
- задній привід;
- повний привід;
- швидка зарядка до 100 км за 4,5 хвилини;
- вдосконалена силова електроніка;
- запас ходу з великою батареєю до 510 км;
- топова версія, EV6 GT з 2-моторною системою повного приводу (430 кВт та 740 Нм) розганяється до 100 км/г за 3,5 с;
- максимальна швидкість 260 км/г.
Ціна на вторинному ринку в Україні від 44 тис. дол.
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