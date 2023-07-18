ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році

Електрокари в Україні почали сприймати як сімейні авто. Фото: freepik

Електрокари стають популярнішими в Україні — недавно було встановлено черговий рекорд за кількість проданих електромобілів на внутрішньому ринку. І все частіше електричні машини розглядаються українцями як сімейні авто.

За даними Укравтопром, у червні українці придбали 4,6 тис. нових та вживаних електрокарів. Що майже на 92% більше ніж у травні 2022-го та на 15% — ніж у травні цього року.

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1. Mustang Mach-E

Фото: Wikipedia

Характеристики

електричний позашляховик;

сучасний дизайн;

має великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з програмним забезпеченням Ford SYNC 4A;

підтримує швидку зарядку;

запас ходу понад 480 км.

Ціна на вторинному ринку в Україні від 37 тис. дол.

2. Hyundai Ioniq 5

Фото: infocar

Характеристики

електричний компактний кросовер;

задній привід (RWD);

повний привід (AWD);

запас ходу до 507 км;

запас ходу лише у місті до 710 км.

Ціна на вторинному ринку в Україні від 35,9 тис. дол.

3. KIA EV6

Фото: Wikipedia

Характеристики

електричний кросовер класу "К2";

задній привід;

повний привід;

швидка зарядка до 100 км за 4,5 хвилини;

вдосконалена силова електроніка;

запас ходу з великою батареєю до 510 км;

топова версія, EV6 GT з 2-моторною системою повного приводу (430 кВт та 740 Нм) розганяється до 100 км/г за 3,5 с;

максимальна швидкість 260 км/г.

Ціна на вторинному ринку в Україні від 44 тис. дол.

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