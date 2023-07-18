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ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році

18 липня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 3 сімейних електрокарів в Україні у 2023 році
Електрокари в Україні почали сприймати як сімейні авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Електрокари стають популярнішими в Україні — недавно було встановлено черговий рекорд за кількість проданих електромобілів на внутрішньому ринку. І все частіше електричні машини розглядаються українцями як сімейні авто.

За даними Укравтопром, у червні українці придбали 4,6 тис. нових та вживаних електрокарів. Що майже на 92% більше ніж у травні 2022-го та на 15% — ніж у травні цього року.

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Експерти Top Gear склали рейтинг найкращих сімейних електрокарів. Пропонуємо розглянути трійку лідерів.

1. Mustang Mach-E

Фото: Wikipedia

Характеристики

  • електричний позашляховик;
  • сучасний дизайн;
  • має великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з програмним забезпеченням Ford SYNC 4A;
  • підтримує швидку зарядку;
  • запас ходу понад 480 км.

Ціна на вторинному ринку в Україні від 37 тис. дол.

2. Hyundai Ioniq 5

Фото: infocar

Характеристики

  • електричний компактний кросовер;
  • задній привід (RWD);
  • повний привід (AWD);
  • запас ходу до 507 км;
  • запас ходу лише у місті до 710 км.

Ціна на вторинному ринку в Україні від 35,9 тис. дол.

3. KIA EV6

Фото: Wikipedia

Характеристики

  • електричний кросовер класу "К2";
  • задній привід;
  • повний привід;
  • швидка зарядка до 100 км за 4,5 хвилини;
  • вдосконалена силова електроніка;
  • запас ходу з великою батареєю до 510 км;
  • топова версія, EV6 GT з 2-моторною системою повного приводу (430 кВт та 740 Нм) розганяється до 100 км/г за 3,5 с;
  • максимальна швидкість 260 км/г.

Ціна на вторинному ринку в Україні від 44 тис. дол.

Раніше ми представляли рейтинг найкращих сімейних позашляховиків за версією британського видання What Car?

Також стало відомо, скільки коштує перший електромобіль Xiaomi.

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