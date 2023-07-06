ТОП 3 сімейні позашляховики 2023 року

Великий простір для пасажирів та місткий багажник сімейного позашляховика. Що ще потрібно для великої родини? Фото: gamerwall

Сімейні позашляховики приваблюють автолюбителів практичністю та високою позицією за кермом у відносно компактній машині. Великий простір для пасажирів та місткий багажник — що ще потрібно для великої родини?

Експерти What car? обрали кращі автомобілі цього класу на ринку. Пропонуємо трійку лідерів.

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1. Kia Sportage

Фото: wikipedia

Комфортний, зручний в управлінні, зі спокійною їздою. Має високу посадку за кермом, якої прагнуть більшість покупців позашляховиків.

Плюси

Моделі з нижчими специфікаціями дорожчі.

Розумний інтер'єр.

Великий багажник, багато простору для ніг ззаду.

Мінуси

Гібридний бензиновий двигун звучить напружено.

Панорамний дах зменшує простір над головою ззаду.

Жодних розумних функцій заднього сидіння.

2. Genesis GV60

Фото: wikipedia

Найкращий універсальний електричний сімейний позашляховик. В середини авто присутня розумна комбінація фізичних та сенсорних елементів керування, що робить його легким у використанні.

Плюси

Чудовий інтер'єр.

Надзвичайно тихий в русі.

Гарна інформаційно-розважальна система.

Мінуси

Багажник не великий.

Простір ззаду середній.

Додаткові камери не такі хороші, як традиційні дверні дзеркала

3. BMW iX3

Фото: bmw.ua

Комфортніший та більш маневрений, ніж конкуренти — Mercedes EQC і Jaguar I-Pace. Має реальний запас ходу понад 200 миль.

Плюси

Більший радіус дії, ніж у більшості прямих конкурентів

Чудова інформаційно-розважальна система

Порівняно хороша ціна

Мінуси

Не такий швидкий, як конкуренти.

Audi E-tron працює тихіше.

Tesla Model 3 має більший запас ходу та швидшу зарядку.

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