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Найкращі сімейні позашляховики 2023 року: ТОП-3

6 липня 2023 20:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 3 сімейні позашляховики 2023 року
Великий простір для пасажирів та місткий багажник сімейного позашляховика. Що ще потрібно для великої родини? Фото: gamerwall
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Сімейні позашляховики приваблюють автолюбителів практичністю та високою позицією за кермом у відносно компактній машині. Великий простір для пасажирів та місткий багажник — що ще потрібно для великої родини?

Експерти What car? обрали кращі автомобілі цього класу на ринку. Пропонуємо трійку лідерів.

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1. Kia Sportage

Фото: wikipedia

Комфортний, зручний в управлінні, зі спокійною їздою. Має високу посадку за кермом, якої прагнуть більшість покупців позашляховиків.

Плюси

  • Моделі з нижчими специфікаціями дорожчі.
  • Розумний інтер'єр.
  • Великий багажник, багато простору для ніг ззаду.

Мінуси

  • Гібридний бензиновий двигун звучить напружено.
  • Панорамний дах зменшує простір над головою ззаду.
  • Жодних розумних функцій заднього сидіння.

2. Genesis GV60

Фото: wikipedia

Найкращий універсальний електричний сімейний позашляховик. В середини авто присутня розумна комбінація фізичних та сенсорних елементів керування, що робить його легким у використанні.

Плюси

  • Чудовий інтер'єр.
  • Надзвичайно тихий в русі.
  • Гарна інформаційно-розважальна система.

Мінуси

  • Багажник не великий.
  • Простір ззаду середній.
  • Додаткові камери не такі хороші, як традиційні дверні дзеркала

3. BMW iX3

Фото: bmw.ua

Комфортніший та більш маневрений, ніж конкуренти — Mercedes EQC і Jaguar I-Pace. Має реальний запас ходу понад 200 миль.

Плюси

  • Більший радіус дії, ніж у більшості прямих конкурентів
  • Чудова інформаційно-розважальна система
  • Порівняно хороша ціна

Мінуси

  • Не такий швидкий, як конкуренти.
  • Audi E-tron працює тихіше.
  • Tesla Model 3 має більший запас ходу та швидшу зарядку.

Раніше ми публікували рейтинг вживаних машин з "вічними" двигунами.

Також писали про типові поломки та вартість ремонту дев'яти найненадійніших седанів та універсалів.

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