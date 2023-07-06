ТОП 3 сімейні позашляховики 2023 року

Найкращі сімейні позашляховики 2023 року: ТОП-3
Сімейні позашляховики приваблюють автолюбителів практичністю та високою позицією за кермом у відносно компактній машині. Великий простір для пасажирів та місткий багажник — що ще потрібно для великої родини?
Експерти What car? обрали кращі автомобілі цього класу на ринку. Пропонуємо трійку лідерів.
1. Kia Sportage
Комфортний, зручний в управлінні, зі спокійною їздою. Має високу посадку за кермом, якої прагнуть більшість покупців позашляховиків.
Плюси
- Моделі з нижчими специфікаціями дорожчі.
- Розумний інтер'єр.
- Великий багажник, багато простору для ніг ззаду.
Мінуси
- Гібридний бензиновий двигун звучить напружено.
- Панорамний дах зменшує простір над головою ззаду.
- Жодних розумних функцій заднього сидіння.
2. Genesis GV60
Найкращий універсальний електричний сімейний позашляховик. В середини авто присутня розумна комбінація фізичних та сенсорних елементів керування, що робить його легким у використанні.
Плюси
- Чудовий інтер'єр.
- Надзвичайно тихий в русі.
- Гарна інформаційно-розважальна система.
Мінуси
- Багажник не великий.
- Простір ззаду середній.
- Додаткові камери не такі хороші, як традиційні дверні дзеркала
3. BMW iX3
Комфортніший та більш маневрений, ніж конкуренти — Mercedes EQC і Jaguar I-Pace. Має реальний запас ходу понад 200 миль.
Плюси
- Більший радіус дії, ніж у більшості прямих конкурентів
- Чудова інформаційно-розважальна система
- Порівняно хороша ціна
Мінуси
- Не такий швидкий, як конкуренти.
- Audi E-tron працює тихіше.
- Tesla Model 3 має більший запас ходу та швидшу зарядку.
Раніше ми публікували рейтинг вживаних машин з "вічними" двигунами.
Також писали про типові поломки та вартість ремонту дев'яти найненадійніших седанів та універсалів.