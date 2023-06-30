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ТОП 3 найкращих люксових авто у 2023 році

30 червня 2023 18:10
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Найкращих люксових авто у 2023 році: ТОП 3
Люксові транспортні засоби відповідають найбільшим забаганкам заможних клієнтів. Фото: goldcoastautogallery
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Привабливість розкішного автомобіля полягає в його здатності поєднувати елегантний дизайн із досить потужними двигунами та зручностями для водія й пасажирів. Експерти обрали три найкращі розкішні авто 2023 року.

Фахівці порталу Hotcars радять придивитися до найкращих розкішних машин, які може запропонувати автомобільний світ.

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1. 2023 Mercedes-Benz S-Class

Фото: carbuzz

Огляд двигуна

  • Виробник: Mercedes-Benz
  • Конфігурація: 6-циліндровий; V8; V12
  • Робочий об'єм: 3,0-6,0 л
  • Потужність: 429-621 к.с

Найкраще люксове авто масового виробництва. Комфортабельний і вишуканий седан. Пропонує пристойну якість їзди завдяки високоточній настройці пневматичної підвіски, низькому рівню шуму, а також просторим і комфортним зонам для пасажирів.

2. 2023 Genesis G90

Фото: genesisofspringfiel

Огляд двигуна

  • Виробник: Hyundai Motor Group
  • Конфігурація: V6
  • Робочий об'єм: 3,5 л
  • Потужність: 375-409 к.с

Розроблений як заміна Hyundai Equus, G90 є флагманською моделлю лінійки Genesis та пропонує розкіш, технології й продуктивність. Незалежно від рівня комплектації, власники можуть розраховувати на першокласні зручності для подорожей, адже G90 стандартно поставляється з широким набором дрібниць, як от передні та задні сидіння з підігрівом і вентиляція з масажем, шкіряний салон Nappa, кермо з підігрівом тощо.

3. 2023 BMW 7 Series

Фото: gearpatrol

Огляд двигуна

  • Виробник: BMW
  • Конфігурація: 6-циліндровий; V8
  • Об'єм: 3,0-4,4 л
  • Потужність: 375-536 к.с

Цей великий седан поєднує в собі спортивні здібності та миттєво впізнаваний стиль з комфортом. У стандартній комплектації має передні сидіння з електричним регулюванням та підігрівом, оббивку з синтетичної шкіри, спортивне кермо M з підігрівом, чотиризонний автоматичний клімат-контроль, навколишнє світлодіодне освітлення салону та панорамний люк.

Раніше ми писали про кращі преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни.

Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.

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