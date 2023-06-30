Лучших люксовых авто в 2023 году: ТОП 3

Люксовые транспортные средства соответствуют самым большим прихотям состоятельных клиентов. Фото: goldcoastautogallery

Привлекательность роскошного автомобиля заключается в его способности сочетать элегантный дизайн с мощными двигателями и удобствами для водителя и пассажиров. Эксперты выбрали три лучших люксовых авто 2023 года.

Специалисты портала Hotcars советуют присмотреться к лучшим роскошным машинам, которые может предложить автомобильный мир.

Читайте также:

1. 2023 Mercedes-Benz S-Class

Фото: carbuzz

Обзор двигателя

Производитель: Mercedes-Benz

Конфигурация: 6-цилиндровый; V8; V12

Рабочий объем: 3,0-6,0 л

Мощность: 429-621 л.с

Лучшее люксовое авто массового производства. Комфортабельный и изысканный седан. Предлагает хорошее качество езды благодаря высокоточной настройке пневматической подвески, низкому уровню шума, а также просторным и комфортным зонам для пассажиров.

2. 2023 Genesis G90

Фото: genesisofspringfiel

Обзор двигателя

Производитель: Hyundai Motor Group

Конфигурация: V6

Рабочий объем: 3,5 л

Мощность: 375-409 л.с

Разработанный в качестве замены Hyundai Equus, G90 является флагманской моделью линейки Genesis и предлагает роскошь, технологии и производительность. Независимо от уровня комплектации, владельцы могут рассчитывать на первоклассные удобства для путешествий, ведь G90 стандартно поставляется с широким набором мелочей, как передние и задние сиденья с подогревом и вентиляция с массажем, кожаный салон Nappa, руль с подогревом и т.д.

3. 2023 BMW 7 Series

Фото: gearpatrol

Обзор двигателя

Производитель: BMW

Конфигурация: 6-цилиндровый; V8

Объем: 3,0-4,4 л

Мощность: 375-536 л.с

Этот обширный седан сочетает в себе спортивные способности и мгновенно узнаваемый стиль с комфортом. В стандартной комплектации имеет передние сиденья с электрической регулировкой и подогревом, обивку из синтетической кожи, спортивный руль M с подогревом, четырехзонный автоматический климат-контроль, светодиодное освещение салона и панорамный люк.

Раньше мы писали о ТОП 3 премиальных подержанных авто, которые не стоит покупать даже при условии привлекательной цены.

Также был назван самый популярный автомобиль в мире.