Лучших люксовых авто в 2023 году: ТОП 3

ТОП 3 лучших люксовых авто в 2023 году
Привлекательность роскошного автомобиля заключается в его способности сочетать элегантный дизайн с мощными двигателями и удобствами для водителя и пассажиров. Эксперты выбрали три лучших люксовых авто 2023 года.
Специалисты портала Hotcars советуют присмотреться к лучшим роскошным машинам, которые может предложить автомобильный мир.
1. 2023 Mercedes-Benz S-Class
Обзор двигателя
- Производитель: Mercedes-Benz
- Конфигурация: 6-цилиндровый; V8; V12
- Рабочий объем: 3,0-6,0 л
- Мощность: 429-621 л.с
Лучшее люксовое авто массового производства. Комфортабельный и изысканный седан. Предлагает хорошее качество езды благодаря высокоточной настройке пневматической подвески, низкому уровню шума, а также просторным и комфортным зонам для пассажиров.
2. 2023 Genesis G90
Обзор двигателя
- Производитель: Hyundai Motor Group
- Конфигурация: V6
- Рабочий объем: 3,5 л
- Мощность: 375-409 л.с
Разработанный в качестве замены Hyundai Equus, G90 является флагманской моделью линейки Genesis и предлагает роскошь, технологии и производительность. Независимо от уровня комплектации, владельцы могут рассчитывать на первоклассные удобства для путешествий, ведь G90 стандартно поставляется с широким набором мелочей, как передние и задние сиденья с подогревом и вентиляция с массажем, кожаный салон Nappa, руль с подогревом и т.д.
3. 2023 BMW 7 Series
Обзор двигателя
- Производитель: BMW
- Конфигурация: 6-цилиндровый; V8
- Объем: 3,0-4,4 л
- Мощность: 375-536 л.с
Этот обширный седан сочетает в себе спортивные способности и мгновенно узнаваемый стиль с комфортом. В стандартной комплектации имеет передние сиденья с электрической регулировкой и подогревом, обивку из синтетической кожи, спортивный руль M с подогревом, четырехзонный автоматический климат-контроль, светодиодное освещение салона и панорамный люк.
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