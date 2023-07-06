ТОП 3 семейных внедорожника 2023 года

Большое пространство для пассажиров и вместительный багажник внедорожника. Что еще нужно для большой семьи? Фото: gamerwall

Семейные внедорожники привлекают автолюбителей практичностью и высокой позицией за рулем в относительно компактной машине. Большое пространство для пассажиров и вместительный багажник — что еще нужно для большой семьи?

Эксперты What car? выбрали лучшие автомобили этого класса на рынке. Предлагаем тройку лидеров.

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1. Kia Sportage

Фото: wikipedia

Комфортный, удобен в управлении, со спокойной ездой. Обладает высокой посадкой за рулем, к которой стремятся большинство покупателей внедорожников.

Плюсы

Модели с более низкими спецификациями дороже.

Умный интерьер.

Большой багажник, много пространства для ног сзади.

Минусы

Гибридный бензиновый двигатель звучит напряженно.

Панорамная крыша уменьшает пространство над головой сзади.

Никаких разумных функций заднего сиденья.

2. Genesis GV60

Фото: wikipedia

Лучший универсальный электрический семейный внедорожник. Внутри авто присутствует разумная комбинация физических и сенсорных элементов управления, что делает его легким в использовании.

Плюсы

Великолепный интерьер.

Необычайно тихий в движении.

Хорошая информационно развлекательная система.

Минусы

Багажник не большой.

Пространство сзади среднее.

Дополнительные камеры не так хороши, как традиционные дверные зеркала.

3. BMW iX3

Фото: bmw.ua

Более комфортный и маневренный, чем конкуренты — Mercedes EQC и Jaguar I-Pace. Имеет реальный запас хода более 200 миль.

Плюсы

Больший радиус действия, чем у большинства прямых конкурентов

Великолепная информационно-развлекательная система

Сравнительно хорошая цена

Минусы

Не так быстр как конкуренты.

Audi E-tron работает потише.

Tesla Model 3 имеет больший запас хода и более быструю зарядку.

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