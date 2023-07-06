ТОП 3 семейных внедорожника 2023 года

Лучшие семейные внедорожники 2023 года: ТОП-3
Семейные внедорожники привлекают автолюбителей практичностью и высокой позицией за рулем в относительно компактной машине. Большое пространство для пассажиров и вместительный багажник — что еще нужно для большой семьи?
Эксперты What car? выбрали лучшие автомобили этого класса на рынке. Предлагаем тройку лидеров.
1. Kia Sportage
Комфортный, удобен в управлении, со спокойной ездой. Обладает высокой посадкой за рулем, к которой стремятся большинство покупателей внедорожников.
Плюсы
- Модели с более низкими спецификациями дороже.
- Умный интерьер.
- Большой багажник, много пространства для ног сзади.
Минусы
- Гибридный бензиновый двигатель звучит напряженно.
- Панорамная крыша уменьшает пространство над головой сзади.
- Никаких разумных функций заднего сиденья.
2. Genesis GV60
Лучший универсальный электрический семейный внедорожник. Внутри авто присутствует разумная комбинация физических и сенсорных элементов управления, что делает его легким в использовании.
Плюсы
- Великолепный интерьер.
- Необычайно тихий в движении.
- Хорошая информационно развлекательная система.
Минусы
- Багажник не большой.
- Пространство сзади среднее.
- Дополнительные камеры не так хороши, как традиционные дверные зеркала.
3. BMW iX3
Более комфортный и маневренный, чем конкуренты — Mercedes EQC и Jaguar I-Pace. Имеет реальный запас хода более 200 миль.
Плюсы
- Больший радиус действия, чем у большинства прямых конкурентов
- Великолепная информационно-развлекательная система
- Сравнительно хорошая цена
Минусы
- Не так быстр как конкуренты.
- Audi E-tron работает потише.
- Tesla Model 3 имеет больший запас хода и более быструю зарядку.
Ранее мы публиковали рейтинг подержанных машин с "вечными" двигателями.
Также писали о типовых поломках и стоимости ремонта девяти самых ненадежных седанов и универсалов.