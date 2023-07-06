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Лучшие семейные внедорожники 2023 года: ТОП-3

6 июля 2023 20:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 3 семейных внедорожника 2023 года
Большое пространство для пассажиров и вместительный багажник внедорожника. Что еще нужно для большой семьи? Фото: gamerwall
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Семейные внедорожники привлекают автолюбителей практичностью и высокой позицией за рулем в относительно компактной машине. Большое пространство для пассажиров и вместительный багажник — что еще нужно для большой семьи?

Эксперты What car? выбрали лучшие автомобили этого класса на рынке. Предлагаем тройку лидеров.

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1. Kia Sportage

Фото: wikipedia

Комфортный, удобен в управлении, со спокойной ездой. Обладает высокой посадкой за рулем, к которой стремятся большинство покупателей внедорожников.

Плюсы

  • Модели с более низкими спецификациями дороже.
  • Умный интерьер.
  • Большой багажник, много пространства для ног сзади.

Минусы

  • Гибридный бензиновый двигатель звучит напряженно.
  • Панорамная крыша уменьшает пространство над головой сзади.
  • Никаких разумных функций заднего сиденья.

2. Genesis GV60

Фото: wikipedia

Лучший универсальный электрический семейный внедорожник. Внутри авто присутствует разумная комбинация физических и сенсорных элементов управления, что делает его легким в использовании.

Плюсы

  • Великолепный интерьер.
  • Необычайно тихий в движении.
  • Хорошая информационно развлекательная система.

Минусы

  • Багажник не большой.
  • Пространство сзади среднее.
  • Дополнительные камеры не так хороши, как традиционные дверные зеркала.

3. BMW iX3

Фото: bmw.ua

Более комфортный и маневренный, чем конкуренты — Mercedes EQC и Jaguar I-Pace. Имеет реальный запас хода более 200 миль.

Плюсы

  • Больший радиус действия, чем у большинства прямых конкурентов
  • Великолепная информационно-развлекательная система
  • Сравнительно хорошая цена

Минусы

  • Не так быстр как конкуренты.
  • Audi E-tron работает потише.
  • Tesla Model 3 имеет больший запас хода и более быструю зарядку.

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